Червоний Хрест готує виплати українцям: хто та скільки отримає
Українці зможуть отримати допомогу від Червоного Хреста. Її будуть виплачувати тим, хто постраждав від війни.
Протягом чотирьох місяців Червоний Хрест буде виплачувати майже по 4 тисячі гривень. Гроші отримають окремі категорії населення.
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Хто, як і скільки коштів отримає
Виплати люди будуть отримувати впродовж чотирьох місяців у розмірі близько 3850 гривень.
Таку допомогу можуть отримати ветерани – особи з інвалідністю внаслідок війни І – ІІ груп. Мовиться про тих, хто отримав інвалідність внаслідок повномасштабного вторгнення росії з 24 лютого 2022 року.
Щоб отримати виплату, треба подати онлайн-заяву через портал Дія за допомогою послуги "єПідтримка".
Кошти будуть виплачувати через платформу управління даними компанії РедРоуз Сі Пі Ес Лімітед.
Водночас вона використовуватиметься для:
- обробки знеособленої інформації про отримувачів грошової допомоги
- нарахування виплат та їх моніторинг
- надання звітних матеріалів.
Допомога від міжнародних організацій
- Українці можуть отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій. Її розмір становить 2220 гривень в місяць. Оформити заяву можна швидко і просто в онлайн-режимі. Для цього потрібно зайти на платформу єДопомога, натиснути "Виплати від міжнародних організацій", а потім – "Заповнити заявку на допомогу". У заявці просять вказати реквізити рахунку у форматі IBAN, тому радимо заздалегідь їх дізнатися.
- Міжнародні організації в першу чергу надають фінансову допомогу незахищеним верствам населення. Зокрема, людям з інвалідністю, пенсіонерам, батькам та одиноким матерям, багатодітним та малозабезпеченим сім'ям. Також у нинішніх умовах у пріоритеті – внутрішні переселенці. Разом з тим, теоретично подати заявку на отримання виплат може будь-хто.
- Часто найшвидше погоджують надання фінансової допомоги заявникам, які є представниками одразу кількох категорій. Наприклад, пенсіонерам-переселенцям чи пенсіонерам з інвалідністю, внутрішньо переселеній багатодітній сім'ї тощо.
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