Червоний Хрест готує виплати українцям: хто та скільки отримає

Українці зможуть отримати допомогу від Червоного Хреста. Її будуть виплачувати тим, хто постраждав від війни.

Протягом чотирьох місяців Червоний Хрест буде виплачувати майже по 4 тисячі гривень. Гроші отримають окремі категорії населення.

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Хто, як і скільки коштів отримає

Виплати люди будуть отримувати впродовж чотирьох місяців у розмірі близько 3850 гривень.

Таку допомогу можуть отримати ветерани – особи з інвалідністю внаслідок війни І – ІІ груп. Мовиться про тих, хто отримав інвалідність внаслідок повномасштабного вторгнення росії з 24 лютого 2022 року.

Щоб отримати виплату, треба подати онлайн-заяву через портал Дія за допомогою послуги "єПідтримка".

Кошти будуть виплачувати через платформу управління даними компанії РедРоуз Сі Пі Ес Лімітед.

Водночас вона використовуватиметься для:

обробки знеособленої інформації про отримувачів грошової допомоги

нарахування виплат та їх моніторинг

надання звітних матеріалів.

Допомога від міжнародних організацій

Українці можуть отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій. Її розмір становить 2220 гривень в місяць. Оформити заяву можна швидко і просто в онлайн-режимі. Для цього потрібно зайти на платформу єДопомога, натиснути "Виплати від міжнародних організацій", а потім – "Заповнити заявку на допомогу". У заявці просять вказати реквізити рахунку у форматі IBAN, тому радимо заздалегідь їх дізнатися.

Міжнародні організації в першу чергу надають фінансову допомогу незахищеним верствам населення. Зокрема, людям з інвалідністю, пенсіонерам, батькам та одиноким матерям, багатодітним та малозабезпеченим сім'ям. Також у нинішніх умовах у пріоритеті – внутрішні переселенці. Разом з тим, теоретично подати заявку на отримання виплат може будь-хто.

Часто найшвидше погоджують надання фінансової допомоги заявникам, які є представниками одразу кількох категорій. Наприклад, пенсіонерам-переселенцям чи пенсіонерам з інвалідністю, внутрішньо переселеній багатодітній сім'ї тощо.

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