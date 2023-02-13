Змінений порядок виплат військовим: кому винагороду зберегли, а кому урізали

В Україні на початку повномасштабного вторгнення Кабмін постановою затвердив додаткову грошову винагороду для військовослужбовців. Однак на початку лютого 2023 року порядок виплат був змінений.

Ці зміни стосуються військовослужбовців Сил оборони України та співробітників системи МВС і залежать від того, де саме перебуває військовий. У тому, які виплати передбачаються військовим, розбирався 24 Канал.

До теми Кому 100 тисяч гривень, а кому – 30: Міноборони дало роз'яснення щодо нарахування виплат воїнам

Що змінилося з 1 лютого 2023 року

Відтепер грошова винагорода залежить від того, перебуває військовослужбовець: на передовій чи у тилу.

Так, якщо військовий перебуває у зоні проведення бойових дій, виплати додаткової винагороди у сумі 100 тисяч гривень для нього не зміняться. Натомість змінився розмір щомісячного грошового забезпечення в середньому на 50%.

Відтак виплата військовим, які раніше отримували мінімально 13 тисяч гривень, відтепер становитиме понад 20 тисяч. Тобто якщо людина бере участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, вона отримуватиме разом з додатковою нагородою 120 тисяч гривень на місяць.

Однак зазначимо, що деяким військовослужбовцям зменшать грошове забезпечення. Грошова винагорода не буде виплачуватися тим військовим, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, що не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача, та перебувають поза межами районів ведення бойових дій. Наприклад, якщо вони проходять службу у навчальних центрах, органах військового управління, тилових базах тощо.

Хто й надалі отримуватиме 30 та 100 тисяч щомісячно

Зазначимо, що 100 тисяч гривень за час виконання бойових завдань отримуватимуть не лише військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення. Така виплата також передбачена:

військовослужбовцям ракетних військ і артилерії,

льотчикам за час виконання польотів у районах ведення бойових дій,

морякам,

військовим медикам,

зенітно-ракетним військам і протиповітряним військам, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

Якщо ж військові входять до складу угруповань Сил оборони та виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами або розпорядженнями командирів військових частин, вони отримуватимуть щомісяця винагороду у 30 тисяч гривень.

Також 30 тисяч гривень нагороди передбачені військовослужбовцям, які:

виконують завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони,

перебувають у підрозділах, що зараховані до складу резерву Головнокомандувача ЗСУ.

Виплати під час лікарняних

30 тисяч гривень будуть виплачуватися тільки за період виконання цих бойових спеціальних завдань.

Грошова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень виплачується лише за період виконання бойових або спеціальних завдань. Відтак військові, які перебувають на лікарняному та не виконують ніяких бойових завдань, за цей період не отримуватимуть зазначену виплату.

Натомість військовим, які перебувають на лінії бойового зіткнення, виплачуватимуть 100 тисяч гривень за весь час лікування у випадку травми чи поранення, пов’язаних із захистом Батьківщини. Якщо поранення було важким, ця винагорода зберігається за час відпустки після лікування. При цьому ступінь важкості поранення визначають військові лікарські комісії.