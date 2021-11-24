Випромінювання 5G проти Ґодзілли: антивакси на мітингу в Києві несли нісенітниці – епічне відео

У Києві відбувся черговий марш антивакцинаторів. Одна з його учасниць заявивила, що нібито вакцина складається з "найбільшої частиці "Гадзілла", яку "7 років в колайдері розробляли".

Учасниця мітингу поділилась й іншими фейковими даними про вакцинацію від COVID-19. Причому вона була без маски.

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Антиваксерка "сипала" фейками про вакцинацію на марші у Києві

Жінка анонсувала, що нібито має розповісти "сенсаційну інформацію".

7 років в колайдері розробляли найбільшу частицю "Гадзілла": "гад" це гади, "іл" це англійською хвороба. І ось ця Гадзіла призначена для того, щоб при натисканні спеціальними променями або 5G можна було знищити глобалістами людину, яка їм не подобається,

– заявила "активістка".

Вона також пояснила виданню "Апостроф", що нібито:

"по документах тих, хто приймає вакцину, вони ( компанії-виробники вакцини – 24 канал) називають "трансгуманами", "транслюдьми" або "гуманоїдами";

ці люди належать тій компанії, чия ця вакцина;

вони позбавляються всіх прав держави і є генномодифікованими людьми".

Антиваксерка заявила, що нібито людей зможуть знищувати з допомогою вакцини: дивіться відео

"В Казані вже почався експеримент над людством. Заїхало 13 – 15 листопада близько 50 машин радіолокаційних. Вони оцифрували 50 тисяч вакцинованих. Одним підвищували температуру, другим – тиск. І будуть дивитись, як вони побіжать до лікарні".

Вона також заявила, що вакцину ставлять з певною метою. Зокрема:

першу дозу – "для зниження імунітету";

другу – "щоб впровадити технологію таку, як криптовалютна технологія, люциферазу, щоб світитись світлом".

Анцивакцинаторка поділилась фейками про вакцину та коронавірус: дивіться відео

До речі, всі вищенаведені дані є фейковою та непідтвердженою наукою інформацією.

Марш антивакцинаторів у центрі Києва: коротко

24 листопада у Києві відбувся марш противників вакцинації.

На ньому були люди, які тримали плакати з надрукованими QR-кодами. На них було заховане посилання на сайт партії "Єдиної Росії" президента країни-агресора Володимира Путіна.

президента країни-агресора Володимира Путіна. Одна з учасниць заявила нібито QR-код взяли з інтернету і додала, що воно – перекреслене. Так учасники буцімто хотіли висловити свою незгоду, в тому числі – з антиукраїнською політикою "Єдиної Росії".

Вони також тримали транспаранти з написами "Я – жива людина, а не товар. Скажи QR-кодам "ні", "Стоп QR-код".

Ґодзілла – це фантастичний персонаж, вигадане чудовисько з серії японських фільмів, який з'явився вперше ще у 1954 році. Зазвичай – це гігантський динозавр-мутант.