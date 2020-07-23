У випуску новин за 22 липня станом на 12:00 – Тристороння контактна група вчергове домовилася про режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Розпочатись він має опівночі 27 липня. Вранці поліція прибула на виклик поблизу будівлі адмінсуду, аби затримати зловмисника, який хотів викрасти автівку. Чоловік почав чинити опір та погрожувати вибухівкою. Він взяв у заручники правоохоронця.

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