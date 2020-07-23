В выпуске новостей за 22 июля по состоянию на 12:00 – Трехсторонняя контактная группа в очередной раз договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Начаться он должен в полночь 27 июля. Утром полиция прибыла на вызов, чтобы задержать злоумышленника, который хотел похитить автомобиль. Мужчина начал сопротивляться и угрожать взрывчаткой. Он взял заложника.

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