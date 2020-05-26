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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19
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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 16:00: Зґвалтування у Кагарлику. Пом'якшення карантину в Україні

Випуск новин -

У випуску новин за 26 травня станом на 16:00 – двом поліцейським, які у Кагарлику зґвалтували дівчину, обирають запобіжний захід. Засідання проходить у Голосіївському суді столиці. З 1 червня уряд планує новий етап пом'якшення карантину – відновлять роботу залізниці та автобусне сполучення між містами, а також відкриються автошколи, спортзали і басейни.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Поліція повідомила подробиці моторошного вбивства атовців на Житомирщині. Чоловіки, яких розстріляли під час риболовлі, приїжджали до підозрюваного у вбивстві не перший раз, а один із загиблих приятелював з орендарем ставка близько 10 років, і жодних конфліктів між ними раніше не виникало.

Перший випадок коронавірусу підтвердили на передовій. Смертоносну недугу діагностували у поліцейського зі складу операції об’єднаних сил.

Новий пік коронавірусу важко спрогнозувати і він може настати у будь-який момент, вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Наразі триває тільки перша хвиля пандемії.

Автор: Кароліна Король
Теги: Карантин в Україні 2020 Зґвалтування у Кагарлику Випуск новин
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