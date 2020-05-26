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ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
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ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 16:00: Изнасилование в Кагарлыке. Смягчение карантина в Украине

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В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 16:00 – двум полицейским, которые в Кагарлыке изнасиловали девушку, избирают меру пресечения. Заседание проходит в Голосеевском суде столицы. С 1 июня правительство планирует новый этап смягчения карантина – восстановят работу железной дороги и автобусное сообщение между городами, а также откроются автошколы, спортзалы и бассейны.

Также в выпуске новостей на канале 24:

Полиция сообщила подробности жуткого убийства АТОшников на Житомирщине. Мужчины, которых расстреляли во время рыбалки, приезжали к подозреваемому в убийстве не первый раз, а один из погибших был с арендатором ставка около 10 лет, и никаких конфликтов между ними ранее не возникало.

Первый случай коронавируса подтвердили на передовой. Смертоносную болезнь диагностировали у полицейского из состава Операции объединенных сил.

Новый пик коронавируса трудно спрогнозировать, и он может наступить в любой момент, считают во Всемирной организации здравоохранения. Сейчас идет только первая волна пандемии.

Автор: Каролина Король
Теги: Карантин в Украине 2020 Изнасилование в Кагарлике Выпуск новостей
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