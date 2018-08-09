Випуск новин за 10:00: ДТП на Дніпропетровщині. Порятунок іноземцями хлопчика з води

У випуску новин за 9 серпня станом на 10:00 – на Дніпропетровщині легковий Opel з незрозумілих поки причин вилетів на зустрічну смугу, де й зіштовхнувся з автобусом Mercedes, внаслідок чого постраждали 15 людей. 4 серпня у місті Шпола Черкаської області троє французів врятували хлопчика, який почав тонути, перебуваючи на водоймі без дорослих.

Також у випуску: Втрати на фронтіц: один військовий загинув, троє отримали поранення, ще з одним військовим втрачено зв'язок. З5емлетрув в Індонезії: кількість жертв зросла до 347. США запровадять нові санкції проти Росії.