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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: ДТП на Дніпропетровщині. Порятунок іноземцями хлопчика з води

Випуск новин 3 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 серпня станом на 10:00 – на Дніпропетровщині легковий Opel з незрозумілих поки причин вилетів на зустрічну смугу, де й зіштовхнувся з автобусом Mercedes, внаслідок чого постраждали 15 людей. 4 серпня у місті Шпола Черкаської області троє французів врятували хлопчика, який почав тонути, перебуваючи на водоймі без дорослих.

Також у випуску:

Втрати на фронтіц: один військовий загинув, троє отримали поранення, ще з одним військовим втрачено зв'язок.

З5емлетрув в Індонезії: кількість жертв зросла до 347. 

США запровадять нові санкції проти Росії.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Випуск новин Новини Черкас ДСНС Новини Дніпра
Джерело: 24 канал
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