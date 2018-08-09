Випуск новин за 10:00: ДТП на Дніпропетровщині. Порятунок іноземцями хлопчика з води
У випуску новин за 9 серпня станом на 10:00 – на Дніпропетровщині легковий Opel з незрозумілих поки причин вилетів на зустрічну смугу, де й зіштовхнувся з автобусом Mercedes, внаслідок чого постраждали 15 людей. 4 серпня у місті Шпола Черкаської області троє французів врятували хлопчика, який почав тонути, перебуваючи на водоймі без дорослих.
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Джерело: 24 канал
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