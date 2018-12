Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Перекрита дорога на Черкащині

У випуску новин станом за 19 грудня станом на 10:00 – минулої доби бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська, у тому числі і з забороненого Мінськими угодами озброєння, один військовий отримав поранення. На Черкащині люди перекрили дорогу державного значення, вони вимагають відремонтувати шлях де ями місцями сягають півметрової глибини

Також у випуску:

Спецпредставник Держдепу Курт Волкер заявив, що США вимагає звільнити українських моряків та повернути Україні судна.

На столичних Осокорках на стелях станції представили унікальний арт-проект Національної Єдності "More Than Us".

У Міністерстві освіти заявили, що викладачам вже з Нового року підвищать зарплату на 20%