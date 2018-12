Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Перекрыта дорога на Черкасщине

В выпуске новостей по состоянию за 19 декабря по состоянию на 10:00 – за прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям нашего войска, в том числе и из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, один военный получил ранения. На Черкасщине люди перекрыли дорогу государственного значения, они требуют отремонтировать путь, где ямы, местами, достигают полуметровой глубины

Также в выпуске:

Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил, что США требуют освободить украинских моряков и вернуть Украине судна.

На столичных Осокорках на потолках станции представили уникальный арт-проект Национального Единства "More Than Us".

В Министерстве образования заявили, что преподавателям уже с Нового года повысят зарплату на 20%