Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Перекрыта дорога на Черкасщине
В выпуске новостей по состоянию за 19 декабря по состоянию на 10:00 – за прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям нашего войска, в том числе и из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, один военный получил ранения. На Черкасщине люди перекрыли дорогу государственного значения, они требуют отремонтировать путь, где ямы, местами, достигают полуметровой глубины
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Источник: 24 канал
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