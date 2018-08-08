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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 14:00: ДТП на Рівненщині. Самогубство солдата

Випуск новин 31 Читать новость на русском

У випуску новин за 8 серпня станом на 14:00 – на Рівненщині депутат Сарненської районної ради за кермом автомобіля Audi Q7 на іноземній реєстрації збив на смерть велосипедиста. Військовий строкової служби однієї з частин Навчального центру "Десна" в Чернігівській області покінчив життя самогубством.

Також у випуску:

Проросійські найманці 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, жертв немає.

У Києві пізно ввечері 7 серпня сталася аварія за участю чотирьох автомобілів.

На Дніпропетровщині автомобіль зіткнувся з рейсовим автобусом.

Теги: Самогубство Випуск новин Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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