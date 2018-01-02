Випуск новин за 17:00: Масовий розстріл у Нігерії. Обмін територіями

У випуску новин за 2 січня станом на 17:00 – масовий розстріл у Нігерії: невідомі убили вірян церкви, в результаті чого загинула 21 людина. Бельгія та Нідерланди обмінялися територіями, це перший випадок у повоєнній Європі, коли про зміну кордону домовилися мирно.

Також у випуску: Польща продовжує вводити в оману ЄС про кількість українських біженців. Збройні Сили Ізраїлю завдали ракетного удару по південній частині сектору Гази. Колишній наречений убитої Ірини Ноздровської відмовився надати свідчення.