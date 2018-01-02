Випуск новин за 17:00: Масовий розстріл у Нігерії. Обмін територіями
Випуск новин 18:08, сьогодні 89 Читать новость на русском
У випуску новин за 2 січня станом на 17:00 – масовий розстріл у Нігерії: невідомі убили вірян церкви, в результаті чого загинула 21 людина. Бельгія та Нідерланди обмінялися територіями, це перший випадок у повоєнній Європі, коли про зміну кордону домовилися мирно.
Також у випуску:
Польща продовжує вводити в оману ЄС про кількість українських біженців.
Збройні Сили Ізраїлю завдали ракетного удару по південній частині сектору Гази.
Колишній наречений убитої Ірини Ноздровської відмовився надати свідчення.
Джерело: 24 Канал
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