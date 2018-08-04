Випуск новин за 17:00: Побиття дівчинки в Одесі. Звернення Денісової

У випуску новин за 4 серпня станом на 17:00 – в Одесі школярки познущалися на одноліткою. Дівчину повалили на землю та почали бити ногами, особи нападниць вже встановили. Людмила Денісова звернулася до Міністерства соціальної політики України. Вона хоче з'ясувати, як чиновники запобігають торгівлі людьми.

Також у випуску: На Закарпатті жінка хотіла продати дитину разом з її мамою. У селі Чаплинка на Херсонщині п'яний військовий комісар збив молоде подружжя на смерть. В Італії викрили організацію, яка постачала найманців на Донбас.