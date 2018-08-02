Випуск новин за 18:00: Загибель дитини на Одещині. Пожежа у Харкові

У випуску новин за 2 серпня станом на 18:00 – на Одещині через добу після зникнення знайшли тіло 10-річного хлопчика, який впав у Дністровський лиман з саморобного плоту. Уже кілька годин у Харкові горить Українська інженерно-педагогічна академія, будівля якої є історичною пам'яткою та розташована у центрі міста.

Також у випуску: У Одесі невідомі здійснили наїзд вантажівкою на автомобіль активістів, поліція кваліфікувала злочин як "замах на вбивство". За дані про нападника на Катерину Гандзюк обіцяють винагороду у 100 тисяч гривень. У Бердянську поховали убитого ветерана АТО Віталія Олешка на позивний "Сармат". Генпрокуратура спільно з СБУ завершили розслідування справи депутата Надії Савченко та Володимира Рубана.