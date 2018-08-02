Випуск новин за 18:00: Загибель дитини на Одещині. Пожежа у Харкові
У випуску новин за 2 серпня станом на 18:00 – на Одещині через добу після зникнення знайшли тіло 10-річного хлопчика, який впав у Дністровський лиман з саморобного плоту. Уже кілька годин у Харкові горить Українська інженерно-педагогічна академія, будівля якої є історичною пам'яткою та розташована у центрі міста.
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Джерело: 24 канал
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