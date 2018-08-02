19:01
2 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
  • неділя
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські бойові священики. Зомбі-депутати
Вєсті Кремля
21:52, 1 серпня
Вєсті.UA. Подарунки для Порошенка. Кличко переймає досвід Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:22, 1 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 18:00: Загибель дитини на Одещині. Пожежа у Харкові

Випуск новин 11 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 серпня станом на 18:00 – на Одещині через добу після зникнення знайшли тіло 10-річного хлопчика, який впав у Дністровський лиман з саморобного плоту. Уже кілька годин у Харкові горить Українська інженерно-педагогічна академія, будівля якої є історичною пам'яткою та розташована у центрі міста.

Також у випуску:

У Одесі невідомі здійснили наїзд вантажівкою на автомобіль активістів, поліція кваліфікувала злочин як "замах на вбивство".

За дані про нападника на Катерину Гандзюк обіцяють винагороду у 100 тисяч гривень.

У Бердянську поховали убитого ветерана АТО Віталія Олешка на позивний "Сармат".

Генпрокуратура спільно з СБУ завершили розслідування справи депутата Надії Савченко та Володимира Рубана.

 

Теги: Випуск новин Новини Харкова Новини Одеси Діти і неповнолітні Пожежа
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Випуск новин за 11:00: Вшанування Небесної Сотні. Наслідки обстрілів у зоні АТО
 20 лютого , 12:11
Випуск новин 8 жовтня станом на 20:00
 8 жовтня 2014 , 20:50
Випуск новин за 15:00: Аварія в Рівному. Авіасполучення з Грузією
 2 січня , 16:14
Випуск новин за 17:00: Обстріл автобуса з цивільними на Донеччині. Негода в Україні
 21 січня , 17:54
Випуск новин 21 травня станом на 13:00
 21 травня 2016 , 13:54
Випуск новин 22 вересня станом на 15:00
 22 вересня 2014 , 16:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук