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      Випуск новин за 19:00: Посилка з наркотиками. Напад в Гаазі

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 листопада станом на 19:00 – у Запоріжжі поліцейські затримали служителя Української Православної церкви Московського патріархату, коли той отримував на пошті посилку з наркотиками. В Гаазі на одній з головних торговельних вулиць чоловік з ножем напав на перехожих. Людей там було багато через "чорну п'ятницю". Троє неповнолітніх дістали поранення.

      Також у випуску:

      У корпорації Apple запевнили, що шукатимуть адекватну відповідь на питання про те, чий Крим. ІТ-гігант викликав шквал критики після того, як у російській версії додатку "Погода" зарахував окупований Крим до території Росії.

      В Харкові вибухнув гаражний кооператив. Троє чоловіків загинули миттєво. Аби визволити тіла загиблих рятувальники залучали кран.

      У Київраді вирішили боротися з покинутими автомобілями. Машину відправлятимуть на штраф майданчик, якщо ж власника не знайдуть, то автомобіль або пустять на аукціоні, або ж утилізують, як це роблять у Штатах.

      Священника Московського патріархату затримали з коробкою наркотиків: коментар "Нової пошти"
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Новини політики Нова пошта Наркотики
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