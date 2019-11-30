Випуск новин за 19:00: Посилка з наркотиками. Напад в Гаазі

У випуску новин за 30 листопада станом на 19:00 – у Запоріжжі поліцейські затримали служителя Української Православної церкви Московського патріархату, коли той отримував на пошті посилку з наркотиками. В Гаазі на одній з головних торговельних вулиць чоловік з ножем напав на перехожих. Людей там було багато через "чорну п'ятницю". Троє неповнолітніх дістали поранення.

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У корпорації Apple запевнили, що шукатимуть адекватну відповідь на питання про те, чий Крим. ІТ-гігант викликав шквал критики після того, як у російській версії додатку "Погода" зарахував окупований Крим до території Росії.

В Харкові вибухнув гаражний кооператив. Троє чоловіків загинули миттєво. Аби визволити тіла загиблих рятувальники залучали кран.

У Київраді вирішили боротися з покинутими автомобілями. Машину відправлятимуть на штраф майданчик, якщо ж власника не знайдуть, то автомобіль або пустять на аукціоні, або ж утилізують, як це роблять у Штатах.