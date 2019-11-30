20:34
30 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЩАДБАНК ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:03, 29 ноября
      Вєсті.UA
      19:35, 29 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ОЩАДБАНК ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Посылка с наркотиками. Нападение в Гааге

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 19:00 – в Запорожье полицейские задержали служителя Украинской Православной церкви Московского патриархата, когда тот получал на почте посылку с наркотиками. В Гааге на одной из главных торговых улиц мужчина с ножом напал на прохожих. Людей там было много из-за "черной пятницы". Трое несовершеннолетних получили ранения.

      Также в выпуске:

      В корпорации Apple заверили, что будут искать адекватный ответ на вопрос о том, чей Крым. ИТ-гигант вызвал шквал критики после того, как в российской версии приложении "Погода" причислил оккупированный Крым к территории России.

      В Харькове взорвался гаражный кооператив. Трое мужчин погибли мгновенно. Чтобы изъять тела погибших, спасатели задействовали  кран.

      В Киевсовете решили бороться с брошенными автомобилями. Машину будут отправлять на штраф площадку, если же владельца не найдут, то автомобиль или пустят на аукционе, или же утилизируют, как это делают в Штатах.

      Голодомор в Украине: что известно о журналисте Гарете Джонсе, который написал о жутком геноциде
      сегодня
      4173
      Теги: Новости политики Выпуск новостей Наркотики Новая почта
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:04 Евро-2020: результаты жеребьевки группового этапа
      Юрій Семенюк 91
      сегодня , 20:00 Судді погодили шокуючі компенсації моральної шкоди Портнову і скандальному ДАІшнику
      Роман Маселко 66
      сегодня , 19:00 Торговая война продолжает подрывать экономику Китая
      Злой Одессит 388
      сегодня , 18:00 Чому люди перестають довіряти Зеленському і що буде з рейтингом далі
      Антон Голобородько 224
      сегодня , 14:31 Чому на лаві підсудних найуспішніший мер країни, а не кримінальник Труханов?
      Блог Соцмережі 3313
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук