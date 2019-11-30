Выпуск новостей за 19:00: Посылка с наркотиками. Нападение в Гааге

В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 19:00 – в Запорожье полицейские задержали служителя Украинской Православной церкви Московского патриархата, когда тот получал на почте посылку с наркотиками. В Гааге на одной из главных торговых улиц мужчина с ножом напал на прохожих. Людей там было много из-за "черной пятницы". Трое несовершеннолетних получили ранения.

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В корпорации Apple заверили, что будут искать адекватный ответ на вопрос о том, чей Крым. ИТ-гигант вызвал шквал критики после того, как в российской версии приложении "Погода" причислил оккупированный Крым к территории России.

В Харькове взорвался гаражный кооператив. Трое мужчин погибли мгновенно. Чтобы изъять тела погибших, спасатели задействовали кран.

В Киевсовете решили бороться с брошенными автомобилями. Машину будут отправлять на штраф площадку, если же владельца не найдут, то автомобиль или пустят на аукционе, или же утилизируют, как это делают в Штатах.