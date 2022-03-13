Випустили 30 ракет: літаки, що атакували Львівщину, ймовірно, вилетіли із Саратова

Зранку 13 березня російські окупанти обстріляли полігон на Львівщині. Попередньо, окупанти випустили 30 ракет.

Як розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький, літаки, що запустили ракети, були із російського міста Саратов.

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Вони випустили ракети по Львівщині, не залітаючи на територію.

Попередньо, було приблизно 30 ракет. Спрацювала ППО (протиповітряна оборона – 24 канал). Певну кількість ворожих ракет вдалося збити,

– розповів Козицький.

Він додав, що втрати мінімізовані завдяки ППО. Насправді жертв могло бути значно більше.

Брифінг Максима Козицького: дивіться відео

Що відомо про атаку полігону на Львівщині

Вранці 13 березня росіяни обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Ракетний удар здійснили по одній з військових частин. Внаслідок обстрілу 9 людей загинули, ще 57 – отримали травми.

Літаки, що запустили ракети, вилетіли із російського міста Саратов та, ймовірно, ударили з акваторії Чорного моря. Наразі на місці ракетних ударів рятувальники гасять пожежу та розбирають завали.

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Втрати мінімізовані завдяки ППО