Віра, що вони будуть в пеклі, заспокоює мене, – як Кислиця витримує виступи Росії на Радбезі ООН

Посол України в ООН Сергій Кислиця розповів, як йому вдається терпіти виступи представника Росії. Адже Василь Небендзя у своїх промовах цинічно маніпулює.

Наш посол витримує їх з дипломатичною мужністю. Він зазначив, що вірить у покарання, повідомляє 24 канал.

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Це завдяки тому, що я глибоко вірю: цих людей покарають. Ще в перші дні навали я сказав Небендзі, що воєнні злочинці потрапляють безпосередньо в пекло. Цинічна віра в це мене кожного разу заспокоює,

– пояснив Кислиця.

Він також запевнив, що все буде добре: ми переможемо, а вони – "опиняться в пеклі". Також Кислиця вірить, що українці будуть жити у щасливій, відновленій та відбудованій державі.

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