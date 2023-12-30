У Києві військовому заборонили заходити в ресторан через "дрес-код": що відомо про інцидент

У київському ресторані японської кухні Virgin Izakaya Bar стався неприємний інцидент з українським військовим. Адміністрація столичного закладу відмовилася обслуговувати бійця, попри завчасне бронювання місця.

Причиною відмови став дрес-код, який військовослужбовець "не пройшов". Інформацію про цю ситуацію опублікував волонтер та товариш бійця Денис Кошельник.

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Скандал у столичному закладі

За словами Дениса Кошельника, чинний військовослужбовець проходив реабілітацію у Києві після травм, яких зазнав під час захисту України від російських загарбників. Закінчивши лікування, перед поверненням на фронт він із товаришем вирішив зайти до ресторану японської кухні, який знаходиться на Арсенальній.

Чоловіки забронювали столик телефоном та їх попередили про дрес-код. Коли вони зайшли до закладу, то на вході їм сказали, що військовослужбовець не може зайти, бо не відповідає дрес-коду, хоча він був не у військовій формі, а у спортивному одязі.

Коли він (військовий – 24 Канал) запитав, чи пустили б його у військовій формі, тому що він може поїхати перевдягнутися в неї й приїхати – теж сказали, що не можна. На аргумент з його боку, що в країні війна і потрібно з повагою до військових ставитися – почули, що такі у них правила, і вони нічого з цим вдіяти не можуть,

– повідомив волонтер.

За словами Дениса Кошельника, найчастішим гостем у цьому закладі є скандальновідомий нардеп Микола Тищенко. На відео можна помітити, як народний обранець сидить у Virgin Izakaya Bar у тактичному одязі.

Волонтер назвав подібне ставлення до військового "упередженим". Він також припустив, що така політика закладу може бути продиктована його колишнім власником Олександром Орловим із Росії.

Жодних коментарів від адміністрації ресторану наразі немає.

Що відомо про колишнього власника закладу