Вирішальна битва за Україну вже розпочалась, – речник Міноборони

В останні декілька днів противник значно активізував наступальні дії у Східній операційній зоні, збільшив кількість ракетних ударів та артилерійських обстрілів фактично по всій лінії бойового зіткнення.

Вирішальна битва

Про це в інтерв'ю виданню розповів речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник. За його словами, уже можна говорити, що вирішальна битва розпочалася.

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Полковник зазначив, що широкий наступ російської армії на Сході України рано чи пізно мав відбутися.

Але тут важливо розуміти, що наші українські міста і містечка на Сході держави – це великі та маленькі фортеці, які сьогодні мужньо тримають оборону та стоять на заваді ворогу в його планах захопити всі наші території. Тому битва на Донбасі – це, без перебільшення, вирішальна битва за Україну,

– сказав Мотузяник.

Цілі окупантів

Речник Міноборони додав, що нині основна мета російських окупантів цілком зрозуміла. Вони хочуть вибити ЗСУ за адміністративні межі Донеччини й Луганщини та втримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму.

"Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству. Але Росія точно не обмежиться виключно цим", – вважає Мотузяник.

За його словами, надалі російські окупанти будуть наступати й в інших областях, зокрема на Херсонщині, щоб захопити якомога більше територій. Зараз ворог проводить підготовку і закріплюється в місцях, які вже окуповані. Але успішність цих дій залежатиме від результатів боїв саме в Донецькій і Луганській областях.

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