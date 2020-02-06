Вирішальний бій за українську землю

Минуле завжди програє майбутньому. Майбутнє можна загальмувати. Тимчасово. Як тимчасовий мораторій на ринок на 18 років. Але майбутнє завжди настає.

Последний и решительный бой. За украинскую святую землю. Которую нельзя продавать. Просто нельзя и все. И покупать нельзя. Потому что земля – это мать. Поэтому землю можно только брать в аренду. Мать вашу.

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Потому что такие украинские исконные тысячелетние традиции, возникшие после прихода большевиков 100 лет назад. И нет для украинца ничего более святого, чем заветы строителей коммунизма. Особенно эти заветы святы для украинских националистов.

Потому что украинская земля святая и по святости она может сравниться только с землями Таджикистана, Северной Корее, Кубы, Венесуэлы и Конго. Только в этих странах до сих пор сопротивляются рынку земли и делают этому спешно, особенно в Северной Корее, где в результате у всех есть своя законная тарелка риса в день. Польская земля не святая. А украинская святая. Поэтому польскую землю можно покупать и продавать, а украинскую нельзя. И поэтому поляки так украинцам завидуют. И из зависти своей устроили себе экономическое чудо, чтобы украинцы страдали и ехали в Польшу. Отрываясь от святой украинской земли.