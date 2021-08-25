Незадовго до цього зловмиснику виписали протокол за порушення. Тому припускають, що він таким вчинком намагався поститися за накладання штрафу.

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Напився та подзвонив

"Мінер" подзвонив до поліції, коли був п'яний. Слід зазначити, що протокол, про який мовиться, йому виписали за керування авто напідпитку.

Коли прибули правоохоронці, вибухівки в помешканні чоловіка не знайшли. У нього вилучили телефон як речовий доказ.

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці повідомили чоловікові підозру за статтею про неправдиве повідомлення про загрозу життю громадян. Максимальне покарання за нею – до 6 років в'язниці.

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