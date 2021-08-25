Незадовго до цього зловмиснику виписали протокол за порушення. Тому припускають, що він таким вчинком намагався поститися за накладання штрафу.
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Напився та подзвонив
"Мінер" подзвонив до поліції, коли був п'яний. Слід зазначити, що протокол, про який мовиться, йому виписали за керування авто напідпитку.
Коли прибули правоохоронці, вибухівки в помешканні чоловіка не знайшли. У нього вилучили телефон як речовий доказ.
Що загрожує за такий злочин
Правоохоронці повідомили чоловікові підозру за статтею про неправдиве повідомлення про загрозу життю громадян. Максимальне покарання за нею – до 6 років в'язниці.
Останні гучні "замінування"
- Житель Дніпра 22 серпня напився та повідомив, що розстріляє Парламент із міномета. Це він, нібито, мав зробити на День Незалежності. Проте зловмисника затримали та тепер йому загрожує в'язниця.
- У Харкові 8 серпня жителі дев'ятиповерхівки повідомили поліції, що їхній сусід погрожує зірвати гранату. Він так, ймовірно, хотів повалити будівлю. Проте, коли поліція прибула, зловмисник вже спав.
- 28 липня повідомили про замінування Чорнобильської АЕС. Туди направили фахівців, які почали обшукувати територію. Проте жодних вибухових речовин там не виявили.