Ще одна "гаряча точка" на карті? Що задумала Росія
- Переговори про мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном ускладнені через вимоги зміни вірменської Конституції та вплив Росії.
- Росія намагається втрутитися в переговори, щоб зберегти свій вплив у регіоні та уникнути посилення ролі Туреччини.
- Існує ризик ескалації конфлікту, що може бути вигідно для Кремля, відволікаючи увагу від ситуації в Україні та підриваючи економічні плани.
Останнім часом активізувались розмови про можливість ухвалення мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном, яка має припинити тривалий військовий конфлікт.
Однак, попри численні позитивні оцінки про вірогідність скорого прийняття рішення – навіть керівництво Вірменії натякає на підготовці до рішучих кроків, – на практиці очікування можуть не виправдатись. Особливо, з огляду на те, що Росія намагається вплинути на ситуацію у власних інтересах з намірами "переграти усіх". Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.
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У чому проблема мирної угоди
Один з ключових проблемних аспектів мирних домовленостей – вимоги Баку щодо зміни преамбули вірменської Конституції. Мовиться про те, щоб Вірменія більше не наполягала на приєднанні Нагірного Карабаху, як це передбачено головним законом.
Проте подібна ініціатива з боку уряду Нікола Пашиняна викликатиме критичні оцінки всередині вірменського суспільства. Ба більше, подібне питання необхідно буде підіймати на референдумі, а там голосів "за" може суттєво забракнути.
Швидше за все, у вірменського уряду не має гарантованого плану дій на вказаний випадок. Є лише побоювання щодо жорсткої реакції вірменського народу. Фактично, Пашинян має переконувати населення, що вони повинні відмовитись від територій та претензій на них, а також піти на зміни документа про незалежність Вірменії.
Російські інтереси
У Кремлі не хочуть допустити того, щоб Вірменія та Азербайджан домовлялись без російської участі. Росіяни вже тривалий проміжок часу "паразитували" на вказаному конфлікті і використовували його у власних інтересах. Схожий підхід і зараз.
Росія хоче повернути Пашиняна в орбіту власного прямого впливу. Її дратує те, що Єреван дозволяв собі ігнорувати зібрання різноманітних самітів ОДКБ чи СНД.
В інформаційному просторі вже з'явилась публікація про те, що нібито вірменський прем'єр дав вказівку своїм міністрам нормалізувати відносини з Росією. Фактичного підтвердження цієї інформації не має, але її вже встигли позитивно прокоментувати російські чиновники високого рівня.
Безумовна, Росія пробує грати у гру: якщо Пашинян прагне гарантувати внутрішню стабільність, він змушений знаходити порозуміння з Москвою. Однак якщо вірменський уряд обере такий підхід, це стане його стратегічним провалом та повною поразкою.
Повернення до Росії буде небезпечним кроком назад, який викликатиме ще більше роздратування і розчарування серед вірмен. Не можна в черговий раз покладатися на підтримку країни, яка вже зрадила Вірменію і підштовхнула ситуацією до тієї критичної точки, де вона перебуває наразі.
У Кремлі не хочуть, щоб після знаходження компромісної формули миру з Азербайджаном, Туреччина відкрила кордони з Вірменією та розпочала розвиток економічної співпраці. Такий сценарій призведе до втрати Росією важелів впливу та посилення ролі Туреччини в регіоні.
Паралельно Росія веде подвійну гру, щоб показати власну "додану вартість" для Азербайджану. Після справжнього злочину зі збиття літака азербайджанських авіаліній і подальшого обману, в Кремлі ще не знайшли остаточного порозуміння з Баку. Саме тому росіяни прагнуть повторно втрутитись у вірмено-азербайджанські перемовини:
- щоб з одного боку, посилити вплив на Пашиняна;
- а з іншого – одночасно показати президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, що вони можуть штовхнути вірменський уряд на потрібні для Баку рішення.
Іншими словами – в черговий раз зрадити усіх у власних інтересах.
Що це означає для України
Попри декларації про погодження мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією й готовність Пашиняна підписати її, зберігається вірогідність, що ситуація може "перегратись" та призвести до повторної ескалації.
Особливий ризик з огляду на українські інтереси полягає у тому, що загострення бойових дій між сторонами конфлікту вигідне для Кремля. Це буде додатковий фактор, який відвертатиме увагу від ситуації в Україні.
Крім того, поновлення бойових дій підриватиме стратегічні плани з будівництва економічних транзитних шляхів через Кавказ в обхід російських територій, в яких могла бути ефективно інтегрована Україна.
Саме тому, активізації Росії у переговорному процесі щодо миру створює проблеми для його практичної реалізації, а значить збільшує ризики запалювання ще однієї "гарячої точки" на міжнародній арені.
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