У Росії заявили, що Вірменія передала Україні велику кількість ЗРК: чи це може бути правдою

Російські ЗМІ поширюють інформацію про нібито "зраду" Вірменії. Зазначається, що вона могла поставити Україні значну кількість систем ППО. Експерти оцінили, чи це реально.

На тлі погіршення стосунків між Москвою та Єреваном, зокрема заяви Вірменії про заморожування своєї участі в ОДКБ на всіх рівнях, російські воєнкори почали активно повідомляти про нібито "військову співпрацю" вірменів та українців. Йдеться про передачу Києву великої кількості засобів ППО, зокрема ЗРК С-300, "Бук", "Тор", "Оса", та ракети до них.

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Чи могла Вірменія поставити Україні зброю

За даними аналітиків, на озброєнні у Вірменії можуть перебувати до трьох дивізіонів С-300ПТ-1, декілька ЗРК "Бук", до чотирьох ЗРК "Тор". А також дуже значна кількість ЗРК "Оса", орієнтовно 70 – 90 одиниць станом на початок 2020 року. Втім, слід врахувати, що вірменська армія втратила десятки машин під час війни з Азербайджаном за Нагірний Карабах, в якій Росія фактично "кинула" свого союзника по ОДКБ.

Довідка: Першим інформацію про передачу Україні від Вірменії ЗРК поширив "воєнкор" Fighterbomber (Ілля Туманов). Згодом її швидко підхопили російські ЗМІ. Слід зауважити, що тема військової допомоги Україні з боку Єревану не вперше порушується в інфопросторі країни-агресорки. Декілька днів тому інші пропагандисти заявляли, що вірмени нібито через ЄС постачають до України танкові снаряди та ракети до ЗРК на 210 мільйонів євро. Про наміри Вірменії передати Києву ЗРК чутки з'явилися ще у листопаді 2023 року. Але з цього часу жодних підтверджень передачі озброєння не було.

Водночас є яскраві докази, що Вірменія прагне переорієнтуватися з російського ППО на західне. Про це свідчать, зокрема, контракти з Францією за 2023 рік щодо купівлі трьох РЛС Ground Master 200 та ПЗРК Mistral. У грудні 2023 року Вірменія теж замовила в Індії 15 ЗРК середньої дальності Akash на суму 720 мільйонів доларів. На початку 2024 року Париж заявляв про готовність продати Вірменії весь спектр систем ППО, включно із середньою та більшою дальністю.

На фоні модернізації Вірменією власного озброєння можна припустити, що вона могла б "позбутися" від російських ЗРК, передавши їх Україні. Однак наразі жодних доказів цьому немає.