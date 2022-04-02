Вірменія все ж відправляла винищувачі на допомогу Росії: турецький канал показав докази

Вірменія таки відправила до Росії 4 бойових літаки типу Су-30 з пілотами, аби використати їх у війні проти України.

Раніше у посольстві Вірменії в Україні запевняли, буцімто ця інформація не відповідає дійсності. Однак, турецький телеканал Haber Global показав докази, що винищувачі таки були відправлені.

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Схема передачі Росії винищувачів

Так, згідно з даними телеканалу, літаки відправили в Росію 23 березня 2022 року. Пунктом відправлення був аеропорт Еребуні в Єревані.

О 12:30 за місцевим часом вилетіли 4 винищувачі Су-30 вірменських льотчиків. Літаки, що пролітали через Мартуні, досягли кінцевого пункту призначення, Росії, о 13:14,

– йдеться у сюжеті.



Вірменія відправила в Росію чотири винищувачі

Також канал оприлюднив супутникові фотографії:

перше фото зроблене 18 березня 2022 року, на авіабазі у Вірменії – на ньому видно 4 бойових літаки типу Су-30;

на другому знімку, зробленому 25 березня, в тому ж місці – літаки відсутні. Замість Су-30, там тепер Міг-29.

Якщо участь Вірменії в агресії проти України підтвердиться на міжнародному рівні, Вірменії загрожують санкції.

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