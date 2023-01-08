Активісти приїхали пікетувати російську базу у Вірменії: кілька десятків людей затримали

У Вірменії активісти пікетували російську військову базу в місті Ґюмрі. Представники поліції заявили, що акція незаконна та затримали кілька десятків людей.

Позапарламентський блок "Національно-демократичний полюс" 8 січня провів акцію біля 102 російської військової бази. Активісти протестували проти блокади Нагірного Карабаху, в якій учасники руху також звинувачують миротворчий контингент Росії.

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Учасники акції заявили, що Вірменія має вийти з ОДКБ

Учасники акції, які планували оточити російську базу, назвали свою акцію "Блокада заради виходу з блокади". Активісти вимагали, щоб російські миротворці, які взяли на себе відповідальність за безперебійну роботу Лачинського коридору в обидві сторони, виконали свої зобов'язання згідно з тристоронньою заявою від 9 листопада 2020 року.



Акція протесту у Вірменії / Фото "Радио Азатутюн"

Крім того, учасники акції заявили, що Вірменія має вийти з ОДКБ та сказати "ні" "російській окупації".

З Єревана до Ґюмрі прибули силовики, які не давали учасникам акції наблизитися до вулиці, де розташована військова частина. Представники поліції заявили, що акція незаконна.



Акція протесту у Вірменії / Фото "Радио Азатутюн"

Коли протест продовжився, то біля меморіального комплексу "Мати-Вірменія" було затримано кілька десятків активістів.

Акція протесту у Вірменії: відео

Як Нагірний Карабах опинився у блокаді

Єдиний шлях, що з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, 12 грудня був заблокований групою азербайджанців, які називають себе екоактивістами.

Унаслідок фактичної блокади понад тисячу мешканців Нагірного Карабаху близько місяця не можуть потрапити додому.

Блокада викликала дефіцит продовольства та товарів першої необхідності, зокрема медикаментів, у Нагірному Карабаху.

Що про блокаду кажуть в Азербайджані

Азербайджан заперечує факт блокади, заявляючи, що екологічні активісти, які беруть участь в акції протесту в Лачинському коридорі, не перешкоджають руху гуманітарних вантажів.

У Баку посилаються на той факт, що за цей час трасою був рух як вантажних автомобілів миротворчих сил Росії, так і машин представників Червоного Хреста.

За посередництвом та у супроводі останніх з Нагірного Карабаху до Вірменії було перевезено кілька тяжкохворих пацієнтів, яким потрібне більш кваліфіковане лікування, ніж те, що зараз є у Степанакерті.

У Міністерстві оборони Росії заявляють, що переговори щодо відновлення руху вздовж Лачинського коридору ведуться з азербайджанською та вірменською сторонами.

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