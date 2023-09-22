Посольство Росії у Вірменії облили червоною фарбою

22 вересня невідомі чоловіки закидали пакетами з червоною фарбою вхід до посольства Росії у Єревані. Охорона не встигла на це зреагувати.

Двоє чоловіків підбігли до входу у посольство Росії і кинули у нього два пакети з фарбою. Відповідні кадри ширяться мережею, інформує 24 Канал.

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Посольство Росії у Вірменії облили фарбою

На оприлюднених кадрах можна побачити, як невідомі чоловіки тримають у руках пакети з червоною фарбою. Потім вони підбігли до входу у російське посольство і жбурнули туди фарбу.

Охоронець не встиг зупинити дії чоловіків.

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Як пишуть вірменські ЗМІ, напередодні під час слухань у Радбезі ООН представник Росії використав назву Ханкенді для головного міста Нагірного Карабаху. Це азербайджанська назва міста, а вірмени використовують – Степанакерт.

У Єревані на мітингу – сутички протестувальників і поліції

Нагадаємо, що у Вірменії після того, як Азербайджан заявив про досягнення цілей у Нагірному Карабасі, розпочалися мітинги. Люди зібралися під будівлею уряду в Єревані, а також біля посольства Росії.

Так, на мітингу під будівлею уряду почалися сутички протестувальників і поліції. Протестувальники жбурляли у правоохоронців каміння, пластикові пляшки та яйця. Поліція почала затримання. Мітингарі рвали російські паспорти та викрикували гасла проти Росії.