У Вірменії поскаржились, що російські військові не пропустили її депутатів у Нагірний Карабах

У Вірменії зростає невдоволення діями російських військ. На їх вчинки вже змушене реагувати Міністерство закордонних справ Вірменії

МЗС Вірменії виступило із заявою про те, що російські військові не пропустили до Нагірного Карабаху групу депутатів Національних зборів. Росіяни перебувають там як "миротворчий контингент".

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Вірменські дипломати вже висловили своє стурбування з цього приводу. Адже Росія є підписантом тристоронньої заяви, яка передбачає безперебійне сполучення Нагірного Карабаху з Вірменією через Лачинський коридор.

Варто додати, що це не перший випадок, коли вчинки Росії викликають занепокоєння у Вірменії. Особливо після того, як росіяни розпочали війну проти України.

Через значну кількість втрат як живої сили, так і техніки, Росія перекинула частину свого контингенту з Нагорного Карабаху. А також вирішила забрати чотири літаки Су-30СМ, які б за контрактом мали надійти на озброєння Вірменії.