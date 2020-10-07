У Вірменії розповіли, чи визнають незалежність Нагірного Карабаху
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван зараз розглядає визнання незалежності Нагірного Карабаху. Рішення щодо цього ухвалять на основі аналізу ситуації в регіоні.
Після аналізу ситуації Вірменія може відмовитися від ідеї визнати незалежність Нагірного Карабаху. Про це в ефірі "Першого каналу" розповів вірменський прем'єр-міністр.
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Якшо наш аналіз приведе до того, що це допоможе Карабаху у вирішенні питання, ми зробимо такий крок (визнаємо незалежність – 24 канал). Якщо ні, ми утримаємося від такого рішення. Ми зараз у процесі обговорення,
– підкреслив Пашинян.
За словами чиновника, Вірменія також бере до уваги й міжнародний аспект.
"Звісно ж, ми рахуємося з тим, що нам потрібно бути максимально конструктивним членом міжнародної спільноти", – додав Пашинян.
Додамо, що раніше Вірменія заявляла, що примирення з Азербайджаном щодо ситуації в Нагірному Карабасі можливе лише після того, як Туреччина припинить своє втручання.