Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван зараз розглядає визнання незалежності Нагірного Карабаху. Рішення щодо цього ухвалять на основі аналізу ситуації в регіоні.

Після аналізу ситуації Вірменія може відмовитися від ідеї визнати незалежність Нагірного Карабаху. Про це в ефірі "Першого каналу" розповів вірменський прем'єр-міністр.

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Якшо наш аналіз приведе до того, що це допоможе Карабаху у вирішенні питання, ми зробимо такий крок (визнаємо незалежність – 24 канал). Якщо ні, ми утримаємося від такого рішення. Ми зараз у процесі обговорення,

– підкреслив Пашинян.

За словами чиновника, Вірменія також бере до уваги й міжнародний аспект.

"Звісно ж, ми рахуємося з тим, що нам потрібно бути максимально конструктивним членом міжнародної спільноти", – додав Пашинян.

Додамо, що раніше Вірменія заявляла, що примирення з Азербайджаном щодо ситуації в Нагірному Карабасі можливе лише після того, як Туреччина припинить своє втручання.

Зверніть увагу! 27 вересня між Азербайджаном і Вірменією спалахнула нова фаза війни у Нагірному Карабасі. Через бойові дії постраждали військові та мирні жителі обох держав. Напередодні Азербайджан заявив, що Вірменія обстріляла трубопровід, який качає нафту до Туреччини. Водночас Вірменія сказала, що це неправда та розповіла про ворожі ракетні обстріли Степанакерти. Детальніше про конфлікт між країнами – читайте тут.