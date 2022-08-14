У вірменському Єревані прогримів вибух у ТЦ, небо затягнуло густим димом: кадри з місця події

У єреванському торговому центрі "Сурмалу" стався вибух. За попередніми даними, почалася пожежа. Є постраждалі.

Що відомо про вибух станом на зараз

На місці подій працюють рятувальники. Кількість жертв уточнюють. Точну причину вибуху наразі теж не називають.

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Попередньо рятувальні служби зазначили, що внаслідок вибуху спалахнули феєрверки, що візуально збільшило масштаб вибуху.

Повідомлення про вибух до Національного центру кризового управління надійшло о 13:23.

Відео з місця вибуху на гуртовому складі єреванського ТЦ "Сурмалу" у центрі міста

Останні новини з Вірменії

На початку серпня на кордоні між Вірменією та Азербайджану розпочалося чергове загострення через Нагірний Карабах. Так зване "міністерство оборони" Нагірно-Карабаської республіки заявило про те, що Азербайджан порушив режим тиші та атакував їхні позиції. Міноборони російських окупантів також заявило про прильоти "у зоні відповідальності їхніх миротворців".

Азербайджан розцінив висловлювання Вірменії щодо Лачинського району як втручання у внутрішні справи й тому оголосив антитерористичну операцію "Відплата". Так звані керівники невизнаної Нагірно-Карабаської республіки вже заявили про загиблих та поранених, Азербайджан повідомляв про загибель одного солдата.

В Азербайджані заявили про те, що бойові дії відбувалися у зоні, де перебували російські "миротворці" – до 2 тисяч російських окупантів. Квазіреспубліка Нагірний Карабах оголосила про часткову мобілізацію.

6 серпня Азербайджан заявив про захоплення стратегічної висоти у Нагірному-Карабасі – гору Буздух та вершини, які її оточують.

Після кількаденного загострення, конфлікти у регіоні стихли. Однією з причин цього є те, що росія, яка є активною учасницею конфлікту в Нагірному Карабасі, зараз не може втрутитися туди, адже з серйозними втратами продовжує війну проти України. Таким чином сили в регіоні не рівні – Азербайджан може продовжувати бойові дії за підтримки Туреччини, але Вірменія не має підтримки росії, яка у неї була до повномасштабного вторгнення до України.

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