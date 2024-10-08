Росія та Іран мають різні уподобання щодо переможця президентських виборів у США, – розвідка

Американська розвідка заявила, що основними країнами, які намагаються вплинути на вибори до США, залишаються Росія, Іран і Китай. Водночас вони мають думки різні уподобання щодо переможця.

Про це йдеться в останній доповіді Офісу директора національної розвідки.

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Росія зацікавлена в перемозі Трампа на виборах

Згідно з даними розвідки, немає жодних свідчень того, що якісь із цих країн змінили свої наміри. Зокрема Росія продовжує проводити інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення шансів колишнього президента США Дональда Трампа, а також на створення перешкод для передвиборчої кампанії віцепрезидента Камали Харріс.

У розвідці зазначили, що зусилля Ірану, як і раніше, спрямовані на підтримку Камали Гарріс і завдання збитків Дональду Трампу. Як приклад, наводять операцію зі злому та витоку інформації, націлену проти кампанії Трампа, за якою стоять троє оперативників, пов'язаних з іранським Корпусом вартових ісламської революції.

За оцінками американських спецслужб, Китай поки що не втручався безпосередньо у президентську кампанію США. Натомість він зосереджений на спробах переконати американських виборців відкинути кандидатів на рівні штатів та місцевих органів влади, які, на думку Пекіна, завдають шкоди його інтересам, особливо тим, хто виступає на підтримку Тайваню.

Крім того, Росія і Куба приєдналися до Китаю, націлившись на вибори до Конгресу, штатів і місцевих органів влади.