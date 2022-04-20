Виробник дронів-камікадзе Switchblade подарував Україні 100 безпілотників
Джерело:ГУР Міноборони
Американський виробник дронів-камікадзе Switchblade вирішив надати допомогу Збройним Силам України. Так, компанія відправить в Україну сотню безпілотників.
У чому перевага цих дронів
Мовиться про дрони Quantix Recon. Їх нададуть ЗСУ окремо від інших систем компанії, які постачає Україні уряд США.
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Ці дрони відправлять в Україну до Великодня.
Виконавчий директор AeroVironment Вахід Навабі представив БПЛА українському послу та військовому аташе минулого тижня. Він зазначив, що ці дрони-камікадзе, тобто одноразові дрони, зможуть літати непоміченим і не зазнавати впливу радіочастотних глушників.
Для AeroVironment велика честь підтримувати народ України,
– наголосив Навабі.
Безпілотники призначені для проведення точної та швидкої розвідки віддалених і недоступних областей поля бою. Здобута дронами інформація дозволить планувати операції так, щоб не наражати українських військових на небезпеку.
До теми дивіться відео про тактичну зброю:
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