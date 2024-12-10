Виробник "Моршинської" звернувся до АРМА із закликом надати звіти оцінки вартості акцій компанії

IDS Ukraine, виробник вод "Миргородська" та "Моршинська", публічно звернувся до Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з проханням надати звіти з оцінки вартості акцій ПрАТ "ІДС" та ПрАТ "МЗМВ "Оскар", проведеної у 2023 році.

Цьому передувало отримання відповіді на звернення компанії щодо проведення нової оцінки: АРМА в офіційному листі зазначило відсутність оскарження попередньої оцінки. Проте компанія наголошує, що лише наявність доступу до результатів оцінки надає можливість оскарження в судовому порядку заради захисту інтересів держави.

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Що відомо про це

"IDS Ukraine неодноразово направляла офіційні запити до АРМА щодо надання для ознайомлення звіту про оцінку її активів, адже відсутність доступу до результатів оцінки унеможливлює її оскарження в судовому порядку. З відкритих джерел компанії стало відомо, що АРМА було залучено оцінювача, який визначив вартість активів IDS Ukraine на рівні 1,4 мільярда гривень. Період дії цієї оцінки відповідно до чинного законодавства завершився в березні 2024 року, проте АРМА наполягає на її актуальності. При цьому вона не була ані офіційно оприлюднена, ані надана компанії IDS Ukraine для ознайомлення", — наголосила компанія у зверненні до АРМА, яке розміщене на її офіційному сайті.

Водночас незалежна оцінка активів компанії, проведена паралельно з оцінкою АРМА, встановила їхню вартість на рівні 3 мільярди гривень, що удвічі перевищує показники агентства.

IDS Ukraine звертає увагу, що попередня оцінка не має жодного зв’язку з реальністю.

"1,4 мільярда гривень – це лише трохи більше, аніж поточна сума залишків на банківських рахунках компанії, які сягають 1,2 мільярда гривень. Вона не враховує вартість сучасного виробничого обладнання, десятки тисяч одиниць торговельного обладнання й інші активи, а також значну ринкову частку та капіталізацію брендів IDS Ukraine", – заявила компанія в публічному зверненні до АРМА.

При цьому компанія наголошує, що завдяки ефективному управлінню поточним складом менеджменту, розширенню виробництва та відновленню обсягів продажів до рівня до початку повномасштабного російського вторгнення вартість активів IDS Ukraineна кінець 2024 року зросла до 4,6 мільярда гривень.

Ми вважаємо, що Агентство АРМА, яке має діяти винятково на захист інтересів держави, має бути безпосередньо зацікавлене в об’єктивній оцінці активів IDS Ukraine, адже саме вона буде ключовим критерієм визначення ефективності дій управителя та підвищення ступеня його відповідальності для збереження цінності активів у разі їхнього передання тимчасовому управителю до рішення Вищого антикорупційного суду України, який за позовом Міністерства юстиції України розглядає справу про вилучення корпоративних прав компаній групи IDSUkraineв дохід держави,

– наголосила компанія у своєму публічному зверненні до АРМА .

25 вересня 2024 року Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про стягнення в дохід держави 100% корпоративних прав семи підприємств групи IDS Ukraine. Дві із семи компаній, а саме ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" та ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" АРМА намагається передати тимчасовому управителю, яким було обрано меншу компанію-конкурента. Тим часом розгляд справи у ВАКС триває.

Стало відомо, що наступні засідання із запланованою тривалістю по 5 годин призначені на 6 і 13 січня 2025 року. Скоріш за все, це свідчить про швидкий розгляд справи, за якою рішення ВАКС може бути ухвалене вже наприкінці січня, тобто втрачається сенс у залученні тимчасового управителя для частини компанії IDS Ukraine, тоді як вона вся невдовзі може бути передана в дохід держави за позовом Мін’юсту.

