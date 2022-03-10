Виробник Oreo та Milka згортає вкладення та витрати на рекламу в Росії

Американська компанія Mondelez International, яка зокрема випускає продукцію Oreo та Milka, припиняє нові капітальні вкладення та зупиняє витрати на рекламу в Росії.

Таке рішення ухвалили через війну РФ в Україні, йдеться у листі генерального директора Дірка Ван де Пута.

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"Як продовольча компанія ми скорочуємо всі несуттєві види діяльності в Росії, допомагаючи підтримувати безперервність поставок продовольства", – наголосив він.

За словами гендиректора, компанія планує зосередити діяльність на базових пропозиціях, продовжуючи при цьому оцінювати ситуацію на російському ринку та вносити коригування за необхідності.

Додамо, що компанія Mondelez International працює більш ніж у 150 країнах, у Росії – понад 20 років. Володіє трьома заводами у Володимирській та Новгородській областях. Компанії належать такі бренди як Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barney, Halls та інші..

Раніше ми повідомляли, що мережа кав'ярень Starbucks припиняє роботу на території Росії. Кафе відомої мережі закриваються у Росії. Зачинаються також McDonald's та KFC.

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