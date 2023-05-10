Повернути акциз державі: "Укрспецспирт" пропонує удосконалити систему відеоспостереження

Посилити контроль й підвищити ефективність нагляду за спиртовими виробництвами запропонували в концерні "Укрспецспирт", чиї потужності розташовані на Артемівському та Караванському заводах Харківщини.

Про це йдеться в повідомленні інвестиційно-промислової групи AES Group, до структури якої входить "Укрспецспирт".

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Бізнес ініціює дієву модель, що унеможливить обхід виробниками сплати акцизу через приховування реальних обсягів виробництва та відвантаження продукції. Разом з тим, наголошують в AES Group, це дозволить відповідальним підприємцям уникнути репутаційних ризиків, адже діяльність "спиртової мафії" кидає тінь на всіх виробників. А при встановленні подібних систем моніторингу питань щодо чесності підприємців не буде.

Пілотний проєкт із розширення функціонала систем відеоспостереження прагнуть реалізувати на власних виробничих потужностях.

Ми пропонуємо закупити і передати ДПС Харківщини все необхідне обладнання – монітори для перегляду матеріалів, сервери для їхнього зберігання та супутні прилади. Це дасть контролюючим органам всі необхідні інструменти, аби пильно моніторити роботу виробництва,

— зазначено в заяві.

На вимогу Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" для ліцензування підприємства треба встановити лише камери цілодобового нагляду, мови про зберігання даних не йдеться. Зараз у податківців немає повноцінного ресурсу 24/7, щоб аналізувати відео в реальному часі. Як наслідок, за відсутності масиву записів неможливо потім проконтролювати весь процес. Тож створення серверного центру розв'яже цю проблему.

Бізнес добивається підтримки своєї ініціативи на загальнодержавному рівні. Для цього директор "Укрспецспирту" Євгеній Кісса звернувся до народної депутатки Вікторії Кінзбурської з проханням винести це питання на найближчому засіданні Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики.



Як зазначив президент AES Group Костянтин Валеулін, врегулювання цієї нормативної прогалини докорінно змінить якість нагляду за підприємствами – за виготовленням спирту та його відвантаженням.

"Поповнювати бюджет податками зараз важливо як ніколи. Це обов’язок відповідального бізнесу, це наш внесок в економічну стійкість України. І цим пілотним проєктом на Артемівському спиртозаводі ми, по-перше, декларуємо свою відкритість. А по-друге, хочемо створити позитивний прецедент, який, сподіваюсь, згодом буде масштабований на всю країну", – прокоментував Костянтин Валеулін.