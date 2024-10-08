Україна є лідером з виробництва безпілотних систем: яку ще зброю виготовляємо

В Україні наразі з'являється все більше власної зброї. Водночас як державне, так і приватне виробництво набрало серйозних обертів.

Про це розповів народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв. Українські підприємства можуть виробляти значно більше продукції, але потрібне фінансування, про що ведуться постійні перемовини з партнерами.

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Україна збільшила масштаби виготовлення зброї

Ми можемо виробляти набагато більше, але, на жаль, не можемо зараз це профінансувати. Тому ми просимо партнерів вкладати кошти в наше виробництво. І якщо говорити про номенклатуру, то це пріоритетні види озброєння, зокрема снаряди 155 калібру, тобто стандарт НАТО,

– зазначив політик.

За словами Чернєва, наразі в нашій країні виготовляється бронетехніка, дрони, РЕБ, а також почала працювати та ракетна програма. Водночас важливо, що Україна є лідером з виробництва безпілотних систем.

За його словами, вже є інвестиції в певні програми, а деякі компанії прийшли в Україну й розмістили тут потужності.

"Є спільні підприємства з виробництва різних видів озброєння. Вони не хочуть чекати закінчення бойових дій, а приходять уже сьогодні. Відкриття таких підприємств в Україні – це не лише про озброєння, а й про економіку нашої держави. При цьому ми намагаємося мінімізувати ризики, захистивши виробництва системами ППО та розміщуючи їх там, де вони не повинні зазнати шкоди", – сказав народний депутат.

За його словами, на фронті фактично триває гонитва озброєнь з Росією.