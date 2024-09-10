У Пентагоні сказали, скільки ракет до HIMARS, Patriot, а також артснарядів виробляють США, – ЗМІ

У Міністерстві оборони США розкрили, яку кількість боєприпасів виготовляють у країні після того, як в оборонно-промисловий комплекс додатково влили кошти. Мовиться про суму у 5,3 мільярда доларів.

Журналісти Defense Express наголосили, що дані про кількість виготовленої зброї наведено у звіті, присвячений черговій зустрічі контактної групи з питань оборони України в межах формату "Рамштайн".

До теми Час до 30 вересня: Пентагон пояснив, що буде з грошима для України після кінця бюджетного року

Яку кількість боєприпасів зараз виготовляють США

Міністерство оборони США оприлюднило нові дані, які свідчать про значне збільшення виробництва різних військових боєприпасів, включаючи артилерійські снаряди, ракетні системи та ракети класу "повітря – повітря". У звіті наводяться дані про виробництво різноманітних товарів, від артилерійських снарядів і зарядів до ракет GMLRS і HIMARS, а також систем PAC-3 MSE, протитанкових керованих ракет Javelin і ракети AIM-9X, яка слугує основною ракетою класу "повітря – повітря" малої дальності, що використовується в NASAMS і бойових літаках.

Згідно зі звітом, Сполучені Штати зараз виробляють 40 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів щомісяця. Це на 178% більше порівняно з 2022 роком, коли виробництво становило лише 14 400 снарядів на місяць. Проте виробництво снарядних зарядів, необхідних для стрільби цими артилерійськими снарядами, залишається значно нижчим - 18 000 на місяць, що на 24% більше, ніж у попередньому році, коли цей показник становив 14 500 снарядів.

Водночас журналісти нагадали, що начальник логістики Сухопутних військ збройних сил США Даг Буш оголосив, що виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів у Сполучених Штатах, як очікується, досягне 80 000 одиниць на місяць до цієї осені.

Крім того, станом на літо 2024 року виробництво ракет GMLRS для системи HIMARS досягло щомісячного показника в 1 167 одиниць. Ця цифра є значним збільшенням на 40% порівняно з щомісячним виробництвом 833 ракет у 2022 році. Проте в лютому компанія Lockheed Martin повідомила, що планує досягнути річного рівня виробництва 14 000 ракет до 2025 року, що означає середньомісячне виробництво приблизно 1 167 ракет.

У Пентагоні також повідомили про значне збільшення виробництва ракет, показавши, що щомісячний випуск зенітних ракет Patriot, здатних перехоплювати балістичні цілі, подвоївся до 42 ракет. Ця цифра збігається з обсягами виробництва, раніше оприлюдненими компанією Lockheed Martin.

Крім того, виробництво ракет Javelin зросло на 14%, збільшившись зі 175 до 200 одиниць на місяць. Однак виробники зброї раніше заявляли про річний план виробництва на рівні 2 400 ракет, що означає випуск 220 ракет на місяць – на 20 одиниць більше, ніж поточні цифри, про які повідомляє Пентагон. Крім того, виробництво ракет AIM-9X зросло на 18% - зі 116 до 137 одиниць на місяць. Слід зазначити, що компанія Raytheon, виробник AIM-9X, не надала конкретних даних щодо обсягів виробництва.

Ці розбіжності підкреслюють розбіжності між даними, оприлюдненими Міністерством оборони США, і цифрами, раніше озвученими як американськими чиновниками, так і виробниками зброї.

Як партнери збільшили обсяги виробництва снарядів

Окрім того, Пентагон оприлюднив ключові деталі щодо зусиль НАТО і країн-партнерів з виробництва боєприпасів. Зокрема, Франція і Швеція планують значно посилити свою військову спроможність, подвоївши свої потужності з виробництва снарядів і вибухових речовин до 2025 року. Вони також мають намір подвоїти виробництво осколково-фугасних зарядів у 2026 році та прагнуть збільшити виробництво пороху в десять разів. Проте початкові цифри виробництва не розголошуються, і важливо зазначити, що виробництво пороху у Франції було скорочено у 2007 році й лише зараз відновлюється.

З'явилася також додаткова інформація щодо Німеччини, Іспанії, Угорщини, Південної Африки та Австралії, які мають намір наростити виробництво до 700 000 артилерійських снарядів і 10 000 тонн пороху на рік до 2025 року. Водночас Німеччина, Румунія й Іспанія співпрацюють над виробництвом до 1 000 ракет GEM-T для ракетної системи Patriot.

У звіті також згадано зобов'язання інших країн інвестувати у виробництво боєприпасів, в основному в межах європейської програми ASAP. Очікується, що ця ініціатива збільшить потужності з виробництва артилерійських боєприпасів і ракет до 2 мільйонів одиниць на рік до 2025 року.