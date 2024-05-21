Наземні дрони вже у виробництві, треба пришвидшити їх постачання на фронт, – Олександр "Тихоход"

Українські підприємства активно запускають серійне виробництво наземних дронів. Масове застосування на фронті цих роботизованих платформ із різним функціоналом може вивести "війну дронів" на якісно новий рівень та зберегти життя нашим воїнам.

Про це розповів в інтерв'ю військовому експерту Валентину Бадраку автор проєкту "Очі" Олександр "Тихоход" Дмітрієв.

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"Величезна кількість найталановитіших людей вже підключилися для розвитку цих платформ. Багато хто вже має серійне виробництво і розвиває серійне виробництво. Думаю, їх буде чим далі, тим більше", – сказав Олександр "Тихоход".

За словами Олександра Дмітрієва, в Україні та у світі є багато розробок таких наземних дронів, проте стоїть питання адаптації цих дронів до умов війни.

Радіокеровані наземні платформи – це не новина. Питання в тому, що не всі вони військові. Тобто виникають питання щодо їхньої стійкості до тих умов, в яких вони використовується. Щодо ґрунтів, щодо прохідності. І головне позиціонування – зв'язок. Тому що якщо для повітряних дронів помилка метр – два не критична, то на землі помилка в сантиметри може закінчити життєвий цикл цієї платформи, бо вона або десь впаде, або застрягне,

– розповів експерт.

Чому виробництво військових наземних дронів важливе для України

Україні потрібно розвивати виробництво саме військових наземних дронів, впевнений "Тихоход".

"Важливо, щоб дрони, будь-які безпілотні системи були прогнозовані в їх застосуванні. Щоб вони відповідали своїм тактико-технічним характеристикам і працювали стабільно. Якщо цей дрон має проїхати 20 кілометрів, то він має проїхати 20 кілометрів, можливо, навіть більше, але не менше ні в якому разі. А якщо використовувати цивільні засоби для війни, їхня прогнозованість значно менша. Тому що ми не можемо бути впевнені, що їхня якість відповідає тим умовам, в яких вони будуть використовуватись. Крім того, щоб якийсь підрозділ міг їх використовувати, треба, щоб була вже серія. Не один, не два на місяць. А щоб у виробника вистачало потужностей відновлювати втрати та поповнювати парк наземних дронів", – пояснив Олександр Дмітрієв.

Він зазначив, що наземні дрони дозволяють убезпечити та зберегти життя українських військових.

Я вважаю, треба зберігати в першу чергу людські життя і застосовувати максимум всього, що може бути, в тому числі безпілотні системи, для того, щоб зменшити ризики для життя і зберегти їх. Щоб воювали дійсно машини, а не люди,

– наголосив "Тихоход".

Наразі стоїть завдання пришвидшити процес впровадження технологій та виробництва наземних дронів.

"На сьогодні вже є профільні підрозділи, які займаються такими безпілотними системами. І є указ Президента про надання пропозицій щодо створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. Тобто розвиток в цьому напрямку іде. Але дуже хотілося б пошвидше, набагато швидше. Бо стоїть питання і фінансування розробок, і закупівлі цих розробок, і вивчення досвіду впровадження – багато складових. Багато хто займається цим напрямком в позитивному ключі і якось намагається це все прискорити, але хотілось б ще швидше", – наголосив "Тихоход".