Скільки Су-34 має на озброєнні Росія та які темпи їх виробництва: Чмут розкрив деталі

Росія продовжує виробництво фронтових бомбардувальників, зокрема Су-34/34М. Ці літаки є носіями керованих авіаційних бомб (КАБ), які ворог активно використовує для атак.

Військовий аналітик та волонтер Тарас Чмут у соцмережі Х розповів про темпи виробництва цих бомбардувальників.

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Виробництво Су-34

Тарас Чмут розповів, що у червні ВКС Росії отримали другу партію бортів, виготовлених на Новосибірському авіазаводі імені Чкалова. Імовірно, йдеться про 2 літаки.

Таким чином, всього було виготовлено:

7 дослідних прототипів та 5 передсерійних бортів;

126 серійних по контрактах 2010-20 років;

20 у 2022;

12 у 2023;

4 у 2024 році.

"І того 160 серійних стройових бортів. Тут немає висновків, просто цифри", – написав Чмут.

До слова, днями в ISW повідомили, що Збройні сили України за перші пів року 2024 року пошкодили або знищили понад 30 російських військових літаків. Йдеться про 9 літаків Су-25, 1 літак Су-57, 2 літаки МіГ-31, приблизно 13 літаків Су-34, 2 літаки Су-35, 2 літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, 1 десантний командно-штабний літак Іл-22М11 та 1 стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.