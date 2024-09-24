Кожен другий боєприпас – вітчизняного виробництва, – Умєров про успіхи оборонки України

Україна має значні успіхи у виробленні власної зброї. Зараз кожен другий боєприпас на фронті – українського виробництва.

Про це розповів Міністр оборони України Рустем Умєров у своїй колонці для видання Forbes Ukraine. Він також підкреслив досягнення в українській оборонці за рік від свого призначення на посаду.

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Які успіхи Україна має у своєму оборонному виробництві

Міністр оборони наголосив, що цей рік вдалося рекордно розвинути українську оборонку. Українське виробництво профінансували на понад 4 мільярди доларів США.

На Харківщині ми дали відсіч російській армії саме українською зброєю. Саме українські боєприпаси забезпечували ЗСУ, коли ми не отримували підтримку від США. Сьогодні кожен другий боєприпас на фронті – українського виробництва,

– зауважив Умєров.

Він розповів, що якщо у 2023 році українська частка боєприпасів становила 18%, то у 2024 році зросла до 41%. За цю співпрацю глава Міноборони подякував команді Мінстратегпрому.

"За цей рік ми в декілька разів збільшили наші далекобійні спроможності. У 2024 році тільки Міноборони законтрактувало дронів на понад 21 мільярда гривень та боєприпасів до них ще на 9 мільярдів гривень. А спільно з ДССЗЗІ (Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України – 24 Канал) ми закупили нашому війську понад мільйон дронів", – написав Умєров.

Міністр наголосив, що наші дрони показали, що таке справжнє "Moscow never sleeps" ("Москва ніколи не спить" – 24 Канал). Ба більше, за словами Умєрова, сьогодні українські дрони літають на понад тисячу кілометрів, долітають до Мурманська та Надволжя, знищують російські нафтопереробні заводи та аеродроми.

Які досягнення має Україна у технологіях та зброї

Рустем Умєров зазначив, що Україна першою у світі запровадила технологію "рою дронів". Завдяки їй тільки за останній рік вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей на території ворога.

Серед них – пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО та місця дислокації військового особового складу РФ. Ми змусили ворога перебазувати літаки на аеродроми від кордону на 250 кілометрів,

– розповів міністр.

Він також зауважив, що в Чорному морі за допомогою нашої зброї захисники змусили російські кораблі втекти з військових баз в Криму на узбережжя Краснодарського краю.

"Не мавши повноцінного флоту, за останній рік ми знищили 10 російських надводних кораблів/катерів та один підводний човен", – сказав глава Міноборони.

Окрім цього, він зазначив, що завдяки бойовій системі Міноборони DELTA вдалося знищити російської техніки на більше ніж 15 мільярдів доларів США.