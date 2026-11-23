Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі народного депутата Сергія Лабазюка та його спільника Дениса Назімова. Колегія суддів визнала обох фігурантів винними.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

У чому звинувачували народного депутата?

Лабазюку призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Його спільник Назімов отримав 6 років ув'язнення.

Вирок ухвалила колегія суддів у складі Тетяни Крикливої, Віталія Дубаса та Євгена Крука. Рішення суду ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, у серпні 2023 року народний депутат Сергій Лабазюк звернувся до посадовця Міністерства відновлення з проханням допомогти його компанії отримати підряди на відбудову інфраструктурних об'єктів на суму близько 1 мільярда гривень. За це він нібито пообіцяв передавати від 3% до 5% вартості кожного підряду.

До домовленостей депутат залучив директора компанії. Після того як за один із підрядів на відновлення зруйнованого мосту перерахували 50 мільйонів гривень, Лабазюк організував передачу хабаря у 150 тисяч доларів. Гроші призначалися тодішньому віцепрем'єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову та голові Державного агентства відновлення Мустафі Найєму.

Частину коштів передали через довірену особу на паркінгу одного зі столичних супермаркетів. Гроші заховали у китайській шкатулці. Про спробу підкупу посадовці повідомили НАБУ, після чого правоохоронці викрили фігурантів справи.

21 листопада 2023 року Лабазюку та його спільникам повідомили про підозру, а згодом суд обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу. Сам Лабазюк провини не визнавав.