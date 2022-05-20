Вирок російському військовому Шишимаріну мають оголосити 23 травня

Російському солдату Вадиму Шишимаріну вирок, зокрема, за вбивство мирного мешканця Сумщини, суд оголосить вже в понеділок, 23 травня.

Напередодні Шишимарін визнав свою провину у вбивстві жителя Сумської області – 62-річного Олександра Шеліпова. Відомо, що ще у перші дні війни, 28 лютого, окупант біля селища Чупахівка застрелив українця, який їхав на велосипеді. Це трапилось неподалік дому загиблого.

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За словами злочинця, прапорщик Кафуров наказав Шишимаріну стріляти, а він нібито відмовився. Однак після погрози ще одного військовослужбовця, який був поруч, Шишимарін вистрілив короткою чергою.

Вимагають довічного ув’язнення

Дружина загиблого, а також прокуратура вимагають для російського солдата Вадима Шишимаріна довічний термін ув'язнення за порушення законів і звичаїв війни, зокрема йдеться про вбивство цивільного.

Водночас окупант раніше заявляв, що готовий надавати свідчення у справі та попросив вибачення у дружини вбитого.

Сьогодні ж під час засідання Шишимарін знову вибачався.

Я щиро каюсь у тому, що я зробив. На той момент я нервувався, йшли бойові дії, і не хотів убивати. Але так сталося... Згодом я зрозумів, що краще здатися в полон,

– сказав російський солдат.

Перший російський солдат, якого судитимуть

Вадим Шишимарін – 21-річний сержант армії Росії, який був командиром відділення у четвертій танковій Кантемирівській дивізії Московської області. Родом із Сибіру, з Іркутської області.

За словами прокурорки Ірини Венедіктової, Шишимарін буде першим росіянином, якого судитимуть за порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

Усіх зібраних доказів прокурорами та слідчими Служби безпеки України, достатньо для того, аби позбавити Шиширіна волі терміном від 10 до 15 років або ж засудити на довічне ув’язнення.

Водночас якщо його засудять до довічного ув'язнення, російського окупанта все одно можна використати як обмінний ресурс. До слова, дружина загиблого від рук Шишимаріна чоловіка заявила, що не буде проти, якщо росіянина вирішать поміняти на українських захисників Маріуполя.

Нагадаємо, що СБУ 4 травня опублікувала відео з розповіддю Шишимаріна. Водночас у Міноборони Росії не коментують ситуацію із злочинцем, якому вже 23 травня оголосять вирок. У Кремлі кажуть, що інформації по справі недостатньо, а адвокат Шишимаріна наполягає на перекваліфікації звинувачення на більш м'яку статтю.

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