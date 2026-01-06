Психічний розляд і відсутність адвоката: в Запоріжжі оскаржили вирок суду за СЗЧ

Суд призначив українцю покарання за самовільне залишення військової частини. Йому загрожувало до 5 років ув'язнення, однак апеляція досягла того, що вирок, імовірно, скасують.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

Як військовому скасували покарання за СЗЧ?

Апеляційний суд Запоріжжя зміг скасувати вирок, який отримав вирок – до 5 років в'язниці за скоєння СЗЧ. Причини того, що рішення суду не стало чинним, прості. Першочергово, підозрюваному не дали захист, тобто справу розглядали без участі його адвоката. Самостійно брати участь у засіданні він не міг, адже судово-психіатрична експертиза встановила, що чоловік має.

Вирок військовому, який вчинив СЗЧ, призначив Шевченківський районний суд міста Запоріжжя ще 27 червня 2025 року. Тоді слідство змогло встановити, що старший солдат, який мав служити в самохідному артилерійському підрозділі, не приїхав на місце після лікування й понад пів року не повідомляв командуванню, де перебуває.

Однак у березні чоловік самостійно заявив про те, що вчинив СЗЧ. Суд першої інстанції розглянув провадження у спрощеному порядку. Прокурори не провели необхідні дослідження доказів, а також заявляли, що адвокат чоловікові не потрібен, бо обставини не оскаржувалися.

Однак визначну роль зіграв висновок про проведення судово-психологічної експертизи. У ньому йдеться про те, що обвинувачений має пролонговану депресивну реакцію та розлад адаптації.

Також експерти встановили, що чоловік проходив лікування в психіатричному закладі й навіть намагався скоїти самогубство у 2024 році. Відтак військово-лікарська комісія визначила, що військовий може служити лише обмеженому переліку частин і не може виконувати бойові завдання.

Під час апеляційного засідання захист наполягав, що тоді засуджений чоловік мав право на адвоката. До того ж у такому стані він не розумів наслідки обраної процедури розгляду та визнання провини.

Ба більше, військового через стан його здоров'я фактично не взяли до жодного підрозділу, через що він і не повернувся до служби. Колегія суддів Запорізького апеляційного суду погодилася з доводами адвокатів і вирішила, що вирок потрібно скасувати. Судді зауважили, що під час першого розгляду не можна було застосовувати спрощену процедуру без дослідження доказів. Аби довести справу про СЗЧ до кінця, суд першої інстанції має заново її розглянути.

