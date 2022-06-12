Виросли на КДБ, – політолог назвав ймовірні держави, які проти кандидатства України в ЄС

Є інформація, що 7 країн зараз пропонують інший формат для України замість кандидатства у Євросоюзі. Проте 3 з них чинять активний опір.

Про це для 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. За його словами, найбільше не хоче бачити Україну в Євросоюзі Німеччина.

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"Причиною цього є одна країна – Росія. І це все. Німеччина просто використовує свої впливи в Північній та Південній Європі. Греція ж не сама ухвалювала таке рішення проти України. Ми з греками ближчі ніж греки з німцями. Греки ненавидять німців через ці кредити 2008 року, через те, що з них знущалися. У нас з греками більше історичних контактів", – сказав політолог.

Старі німецькі еліти виступають проти

Давидюк зазначив, що Німеччина досі тисне на греків кредитами. Так само з Північною Європою. Зокрема, Данія розуміє, що коли тоне Україна, то наступною може бути вона.

"Фінляндія та Швеція саме на нашому горбі вступають в НАТО. Тобто через війну в Україні. І вони нам розповідають, що нам немає місця в Європейському Союзі? Це дивно", – сказав Давидюк.

Він наголосив, що головну позицію займають німці. Проте не мовиться про народ.

Це старі німецькі еліти, які виросли на КДБ, парадигмі Другої світової та Холодної війн. Росія їм здається близькою, бо вони жили в Східній Німеччині, а зараз очолюють країну. Ці люди виросли на гіпотезі дешевої російської нафти та газу. Якраз такі люди проти й маніпулюють Німеччиною,

– заявив Давидюк.

Росія стоїть на заваді всього

Політолог сказав, що хоч була Ангела Меркель, а зараз Олаф Шольц, але виявилось, що це одна й та сама партія Володимира Путіна. Вони діють так, як потрібно Кремлю, політика не змінюється.

"Є партія Путіна і вона зараз заправляє, тому сьогодні головна країна, яка проти вступу України в ЄС – це Росія, а всі решта їй підіграють за гроші, політику та ще за якісь послуги", – пояснив Давидюк.

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Він сказав, що з рештою країн можна спілкуватися. Давидюк відзначив позицію Голландії, яка нібито проти вступу України до ЄС, але зазначила – якщо залишиться єдиною, то нічого не блокуватиме.

"Вони кажуть, що розуміють – Україна треба в Євросоюзі й вони не будуть тією стоп-кнопкою, яку часто грає Угорщина. До речі, через Угорщину насправді не відбулося реальної блокади російської нафти, а Голландія так не чинитиме", – додав політолог.

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