На Теремках у Києві нібито відновили вирубку дерев для прокладання тепломережі: що кажуть у КМДА

У мережі з'явилася інформація про нібито нову вирубку дерев на Теремках у Голосіївському районі Києва. Водночас влада поспішила заявити, що це не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві КМДА 21 вересня.

Що відбувається на Теремках

У КМДА заявили, що наразі на локації тривають будівельно-монтажні роботи з прокладання резервної теплотраси для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Вона має забезпечити резервне теплопостачання в разі надзвичайної ситуації чи зупинки ТЕЦ.

Тепломережу прокладають за оптимізованим варіантом, що дозволить зберегти близько 160 дерев. Під видалення потраплять близько десятка дерев, решту необхідних для проведення робіт – кронують,

– обіцяє київська влада.

За її словами, зараз на локації проводять лише земляні роботи: екскаватори риють траншею, а навколо будівельного майданчика встановлюють паркан.

Окрім того, стверджується, що на місце будівництва 21 вересня прийшли мешканці Теремків, які вимагають продовжити роботи та гарантувати теплопостачання взимку.

"Раніше за результатами діалогу з громадськістю, науковцями та незалежними експертами визначили зміни до алгоритму реалізації проєкту. Вони дозволяють мінімізувати втручання в зелену зону та не суперечать чинним правовим, будівельним і технічним нормам", – додали у КМДА.

Суспільне поспілкувалося з мешканцями району. Спочатку вони просто стояли поруч, але потім дехто захотів пройти за оточену територію, а частина — лягла на землю, щоб завадити проїзду техніки. Муніципальна охорона силоміць відтягувала людей.

Місцева жителька Віта розповіла, що у квартирах на Теремках цієї зими було холодно, незалежно від того, наскільки близько чи далеко була розташована котельня.

Жінка сумнівається, що будуватимуть саме теплотрасу. На її думку, там облаштують парковку для місцевого житлового комплексу.

Також за її словами, роботи нібито ведуться без належних документів.

Справді, у грудні, січні та лютому в моїй квартирі було 12 градусів, ми мерзли. Зараз вирубують лісосмугу. Я дуже сумніваюся, що це буде теплотраса. Я ходжу по Теремках, я дуже добре знаю Теремки. Наприклад, на вулиці Касіяна було вирубано дерев... ну, я не знаю, можливо, десяток, можливо, двадцять. Але не шістсот, як тут! Тут екосистема, тут живе дуже багато тварин,

— сказала Віта.

А Наталія, яка багато років живе за кордоном, але приїжджає сюди до дочки та сина, додала, що у помешканні дітей взимку було дуже холодно. Тож жінка прийшла підтримати будівництво теплотраси.

"Дочка постійно мерзне. Це ненормально для людини. Вона працює в школі, приходить додому... Там намерзнутися в школі (там немає теж тепла на Печерську), і зараз вона приходить додому – під вечір вихолодає. Холодно! Укривала всі рослини, в одну кімнату їх забирала, вмикала обігрівач", – пригадала Наталія.

Нагадаємо, що, за словами місцевих мешканців, вирубка дерев почалася 24 липня. Люди бачили будівельну техніку на території лісосмуги, після чого там встановили огорожу та почали роботи. У серпні мешканці виходили на протести.

А активіст Стерненко навіть заявив, що дерева у Києві вирубують технікою, яку передали для ЗСУ. Втім, у КМДА цю інформацію теж не підтвердили.