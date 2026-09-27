Сутичка на Теремках: кияни знову протестують проти теплотраси через зелену зону

У Голосіївському районі Києва місцеві жителі 27 вересня знову вийшли на акцію протесту та намагалися прорватися на територію будівництва резервної теплотраси. Мітингувальники виступають проти вирубки дерев, тоді як міська влада наголошує на економічній доцільності робіт.

Пр це повідомляють Новини.LIVE та Суспільне.

Сутички біля будівництва на Теремках

Під час протестів біля огородженого будівництва виникли сутички між протестувальниками та правоохоронцями. За даними медіа, останні застосували силу проти однієї з жінок. Паралельно мітингарі скандували "Не чіпайте дітей" та вимагали відкрити ворота.

Сутичка під час простеів на Теремках: дивіться відео

Місцева влада запевняє, що прокладання теплотраси необхідне для створення резервного теплопостачання на випадок аварійної зупинки ТЕЦ-5. Місцеві жителі наголошують, що виступають не проти самого будівництва, а проти маршруту, що пролягає через парк.

Протестувальники вимагають відкрити ворота: дивіться відео

Раніше фахівці розробляли альтернативний проєкт прокладання комунікацій під вулицею Теремківською.

Події на будівельному майданчику викликали реакцію у Київраді. Депутатки Аліна Михайлова та Ксенія Семенова ініціювали розпуск Муніципальної охорони на період дії воєнного стану, звинувативши її працівників у перевищенні повноважень під час розгону мітингувальників.

Нагадаємо, у КМДА пропонували доопрацьовану схему, яка дозволяє зберегти близько 160 дерев, зменшивши кількість зрізаних до 10 одиниць.