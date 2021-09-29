Вирвав з корінням і поставив назад: патрульні оштрафували вандала, який пошкодив чорнобривці

У Дубному чоловік напідпитку вирішив зірвати собі чорнобриців із клумби. Згодом він отримав зауваження і чемно відніс їх туди, звідки взяв. Однак це не допомогло йому уникнути адмінпокарання.

Про порушення поліції повідомив очевидець. Правоохоронцям він так і розповів: підозрює, що квіти зірвали з міської клумби.

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"Не усвідомлював свій вчинок"

Випадок стався 28 вересня, близько о пів на першу ночі. На вулиці Грушевського у райцентрі чоловіка побачили із кущами чорнобривців у руках.

На виклик приїхав екіпаж групи реагування патрульної поліції. Виявилося, що квіти зірвали з корінням, але згодом їх поклали на місце. Порушником виявився 21-річний місцевий житель у стані алкогольного сп'яніння. Він не зміг пояснити своїх дій, але сказав, що дуже шкодує про скоєне.



Зірвані чорнобривці все одно всохли

Як пояснив він поліцейським, висадити квіти назад його примусили чоловіки, які їхали на авто та зробили зауваження.

Покарання за чорнобривці і сп'яніння

Чоловіку винесли адмінпостанову за перебування в громадському місці у стані алкогольного сп'яніння. Він має сплатити штраф – 51 гривню. Крім того, дільничний склав стосовно нього адміністративний протокол за порушення правил благоустрою. Йому загрожує штраф у розмірі від 340 до 1630 гривень.

Поліцейські подякували очевидцям, які проявили небайдужість і повідомили про "квіткаря".