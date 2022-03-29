Вирви й металеві уламки: на Житомирщині показали наслідки обстрілів окупантів

Протягом доби російські загарбники завдали декількох ракетних ударів по Житомирщині. На території області виявили вирви та металеві уламки, ймовірно, ворожих ракет.

У поліції зазначили, що у період з 07:00 28 березня по цю ж годину 29 березня на території Житомирської області 6 разів оголошували про повітряну тривогу.

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Внаслідок атак росіян утворилися вирви

За добу правоохоронці відреагували на понад 980 повідомлень громадян, перевірили майже 120 підозрілих людей та задокументували наслідки ворожих обстрілів.

Поліцейські Коростишева зафіксували наслідки авіаударів на території лісництва та у Брусилівській громаді. На місцях подій виявили вирви та металеві уламки, ймовірно, ракет,

– зазначили в поліції.

Там додали, що схожою є ситуація у Чуднівській громаді, де сліди обстрілів виявили між двома селами.

Опівдні 28 березня до поліції надійшло повідомлення про ракетні удари у Малинській громаді. Їх зафіксували між двома населеними пунктами. Правоохоронці зібрали необхідні свідчення та задокументували обставини.

Уранці 29 березня стало відомо ще про низку обстрілів, зокрема населених пунктів на території Малинщини.

Попередня правова кваліфікація зазначених подій – порушення Росією законів та звичаїв війни.

Поліцейські продовжують нести службу

Правоохоронці на Житомирщині працюють цілодобово у посиленому режимі. Вони фіксують наслідки воєнних злочинів та надають цивільному населенню необхідну допомогу, охороняють важливі об'єкти інфраструктури, чергують на блокпостах, патрулюють вулиці населених пунктів тощо.

Від початку широкомасштабного російського вторгнення поліцейські Житомирщини виявили на автошляхах області 112 нетверезих водіїв. Ще 44 нетверезих керманичів спіймали патрульні.

Наслідки ворожих атак на Житомирщині: Фото Нацполіції

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