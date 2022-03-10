Visa та Mastercard припинили обслуговування російських карт
Джерело:Інтерфакс
Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard 10 березня призупинили роботу в Росії, проте картки цих платіжних систем, які вже були випущені банками РФ, продовжать працювати в країні.
Російськими картками Visa та Mastercard уже не можна розплачуватися закордоном.
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Крім того, недоступні транскордонні операції. Зокрема, не можна сплатити покупки в іноземних Інтернет-магазинах.
Також картками Visa та Mastercard неможливо буде користуватися в сервісах Apple Pay та Google Pay.
Нагадаємо, фахівці Bloomberg вважають, що сплеск інфляції у Росії буде серед найвищих у світі з початку століття.
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