Visa та Mastercard припинили обслуговування російських карт

Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard 10 березня призупинили роботу в Росії, проте картки цих платіжних систем, які вже були випущені банками РФ, продовжать працювати в країні.

Російськими картками Visa та Mastercard уже не можна розплачуватися закордоном.

Увага У Росії тижнева інфляція досягла показників 1998 року

Крім того, недоступні транскордонні операції. Зокрема, не можна сплатити покупки в іноземних Інтернет-магазинах.

Також картками Visa та Mastercard неможливо буде користуватися в сервісах Apple Pay та Google Pay.

Нагадаємо, фахівці Bloomberg вважають, що сплеск інфляції у Росії буде серед найвищих у світі з початку століття.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Крах Росії: пропагандист Соловйов почав визнавати поразку