Висадка десанту, танкові бої та сучасна зброя: нацгвардійці відтворили кілька спецоперацій

Пів сотні іноземних військових аташе минулого тижня побували на полігоні Міжнародного тренувального центру Нацгвардії. Це військове формування із правоохоронними функціями відновили 2014 року.

Саме Нацгвардія першою з усіх силових структур України взяла курс на реформи за принципами і практиками країн НАТО. В межах навчань для іноземних гостей провели низку тренувань та продемонстрували нове оснащення для українських бійців.

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Військові аташе з країн-партнерів ознайомилися із досягненнями та роллю нацгвардійців у секторі безпеки й оборони. Десятки одиниць бойової техніки, потужні постріли лунали щосекунди.

Які навички відточували

На полігоні Міжнародного тренувального центру на Київщині відтворили відразу кілька спецоперацій. Там відточували:

роботу снайперських пар;

реагування на вогневий контакт;

дії з контролю над натовпом;

застосування важкої техніки.

Яке завдання бійців? Завдання бійців – знешкодити ворога і його техніку. Він хоч і умовний, але всі дії цілком реальні. Відточували дії до автоматизму, щоб не втрачати ні секунди на полі бою і зберегти життя. По противнику гатили із танків та гелікоптерів давали відсіч.

На іншій ділянці нацгвардійці розгорнули мобільний карантинний пост. "Як правило, обладнується на в'їздах та виїздах до населених пунктів.

Задля контролю в'їзду та виїзду громадян, перевірки у них наявності сертифікатів вакцинації, також проведення медичними працівниками температурного скринінгу громадян", – розповів офіцер відділення організації служби з охорони громадського порядку Сергій Коваленко.



На полігоні відтворили кілька операцій / Фото пресслужби Міжнародного центру підготовки підрозділів НГУ

Усю міць бійці демонстрували іноземним військовим аташе та дипломатам. Віцепрезидент асоціації іноземних аташе київського регіону Ральф Маєр розповів, що найголовніше завдання – спостерігати за діями, за військовим розвитком і продовженням співробітництва:

як зі Збройними силами України;

так і з іншими військовими формуваннями, зокрема Національною гвардією України.

Показати свої вміння мають усі підрозділи Нацгвардії.

Важливо було побачити, як саме Національна гвардія тренується, якою саме є підготовка, які саме функції,

– пояснила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

Держави Північноатлантичного альянсу вже 7 років поспіль підтримують реформи Національної гвардії та сприяють розвитку її підрозділів. Тож такою презентацією українці хотіли продемонструвати іноземним гостям, що цю підтримку використовують ефективно.

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"Основна мета – це показати, що допомога країн-партнерів у навчанні, технічній допомозі, мовній підготовці реалізовується, і щоб вони бачили зміни", – зауважила Акопян.

Нацгвардійці продемонстрували свої вміння

Іноземним аташе нацгвардійці продемонстрували обладнання, екіпірування та озброєння, якими комплектуються підрозділи.

Також – провели екскурсію навчальними класами. Свої вміння українські нацгвардійці показали на відмінно.

Думаю, що нам вдалося детально донести функції Національної гвардії та її роль у системі МВС, координацію сил Нацгвардії з іншими центральними органами виконавчої влади у складі МВС,

– відзначила Акопян.

Іноземні військові аташе вишколом теж задоволені. Відзначили, що під час навчань не помітили жодних помилок.

"Це хороша робота: і підготовка, і організація такого навчально-тренувального заходу загалом", – зауважив Ральф Маєр.

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Процес тренування – на практиках НАТО

Увесь тренувальний процес українських нацгвардійців заснований на найкращих практиках НАТО. Це наближує військове формування до стандартів Північноатлантичного альянсу.

"Стандарти НАТО – це досвід, на мою думку, найбільш прогресивних армій і Європи, і світу. Його треба застосовувати як у повсякденній діяльності, в процесі підготовки до ведення бойових дій і безпосередньо під час них", – відзначив командир бригади швидкого реагування НГУ Іван Миропольський.

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Чимало офіцерів на високому рівні знають англійську і знаходять спільну мову на навчаннях з військовими армій Альянсу в Україні та за кордоном, активно обмінюються досвідом.

Я думаю, що наш досвід для них дуже важливий, є дійсно чому і їх навчити, і навчитися у них,

– поділився пресофіцер бригади швидкого реагування НГУ Андрій Куліш.

Водночас у Нацгвардії наголошують: не копіюють систему підготовки НАТО, а лише беруть найкраще з досвіду країн Альянсу: від тактики бою – до психологічної підготовки військових. Стандарти допомагають підтягнути бійців до найвищого рівня.



Стандарти НАТО допомагають українським нацгвардійцям / Фото пресслужби Міжнародного центру підготовки підрозділів НГУ

"Намагаємося відійти від тих застарілих бюрократичних, прорадянських методів бойової підготовки, де левова частина часу приділялася питанням стройової підготовки, вивчення застарілих статутів.

Одним словом, ми вчимо солдата всьому тому, що йому необхідно в бою, спираючись на новітні методи й способи", – зауважив Миропольський.

Історія бригади швидкого реагування

Бригаду швидкого реагування, яку очолює Іван Миропольський, створювали з нуля за стандартами НАТО. Формування розпочали у 2015 році.

Більша частина офіцерів бригади від початку мали бойовий досвід. Професійні дії підрозділів, грамотне використання техніки і озброєння – все це миттєво оцінили партнери з країн Альянсу.

Ми дуже цікаві країнам-партнерам, як одна із небагатьох європейських країн, яка має армію, що воює, що має бойовий досвід, його вдосконалює, відбуваючи, стримуючи збройну агресію,

– розповів Миропольський.

Створений мобільний штаб за лічені хвилини ухвалює рішення. Впроваджена нова система логістики. Спрощена система узгодження дій між керівництвом та особовим складом.

Командири батальйону самостійніші та мають у своєму розпорядженні цілий штаб, що теж вільніший в ухваленні рішень.

Ці нововведення нацгвардійці успішно застосовують на практиці.

"Органи управління батальйону під час ведення бойових дій показали перевагу моделі НАТО. Ухвалення рішень, надання пропозицій, варіантів рішень командиру на виконання того чи іншого завдання. І самого ухвалення алгоритму рішень командиром батальйону", – відзначив Миропольський.

Також бригада швидкого реагування Нацгвардії будує відкриту комунікацію із суспільством та оперативно інформує про свою діяльність.

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"Ми максимально прозорі, об'єктивно відверті. На сьогодні в соціальних мережах ми є одними з лідерів в Національній гвардії України, що своєю чергою дозволяє збільшити рівень довіри мирного населення навіть в районі ведення бойових дій", – зауважив Миропольський.

У Нацгвардії вже запровадили систему управління підрозділами за стандартами НАТО – змінену систему навчання особового складу на основі досвіду країн НАТО.

В її основі – принцип роздільної та поетапної підготовки, яка починається з індивідуального навчання військовослужбовців і продовжується підготовкою у складі підрозділів.

"Звичайно, дуже важливо мати ті самі стандарти і процедури, все, що стосується оперативного планування, для того, щоб більш якісно інтегруватися із міжнаціональним контингентом", – відзначив Куліш.

Про співпрацю українських нацгвардійців зі світовими колегами – дізнайтесь у повному випуску програми!